L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sur TF1, cette semaine. — Jacques Witt/SIPA

Une majorité de Français (62 %) pensent que les personnalités politiques sont traitées « moins sévèrement » par la justice que les simples citoyens et 50 % que Nicolas Sarkozy, condamné récemment à de la prison ferme, l’est « mieux qu’un simple citoyen », selon un sondage de l’Ifop pour Le Journal du Dimanche. En revanche, seules 12 % des personnes interrogées considèrent que les personnalités politiques sont traitées « plus sévèrement » que les simples citoyens, et 26 % « ni plus, ni moins sévèrement ».

Chez les sympathisants des Républicains, le parti de Nicolas Sarkozy, ils ne sont que 19 % à penser que les personnalités politiques sont traitées « moins sévèrement » que les simples citoyens, au lieu de 79 % chez les Verts, 75 % chez LFI, 73 % au PS, 70 % au RN, et 56 % chez LREM.

En réponse à une autre question sur Nicolas Sarkozy, condamné la semaine dernière à trois ans d’emprisonnement, dont un ferme, pour « corruption » dans l’affaire dite des écoutes «, les Français sont 22 % à estimer que Nicolas Sarkozy est traité par la justice » moins bien qu’un simple citoyen « et 28 % » comme un "simple citoyen". Si 50 % de Français considèrent que l’ancien président est traité par la justice « mieux qu’un simple citoyen », seuls 14 % des Républicains le pensent.