EPILOGUE L’accusation a requis un an de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende pour Edouard Balladur et deux ans avec sursis et 100.000 euros d’amende pour François Léotard

Edouard Balladur arrivant devant la Cour de justice de la République, à Paris le 27 janvier 2021. — Gabrielle CEZARD/SIPA

Il aura fallu attendre plus d’un quart de siècle après les faits. Alors que la campagne présidentielle malheureuse d’Edouard Balladur date de 1995, la Cour de justice de la République (CJR) rend sa décision ce jeudi sur des accusations de financement occulte visant l’ancien Premier ministre et son ex-ministre de la Défense François Léotard, dans un volet de l’affaire Karachi. Le président de la Cour, Dominique Pauthe, doit commencer la lecture de son arrêt à 11 heures.

L’accusation a requis le 2 février un an de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende à l’encontre d’Edouard Balladur, jugé à 91 ans pour « complicité » et « recel » d’abus de biens sociaux. Une peine de deux ans de prison avec sursis et 100.000 euros d’amende a été demandée contre François Léotard, 78 ans, poursuivi lui pour « complicité ». Malgré la « gravité des faits », le ministère public a demandé à la Cour de prendre en compte le temps écoulé et l’âge des prévenus.

Dans ce dossier, il est reproché à l’ancien Premier ministre d’avoir en partie financé sa campagne électorale de 1995 via des rétrocommissions illégales versées en marge d’importants contrats d’armement. Des « accusations grossières », basées sur des « théories délirantes », ont brocardé les avocats d’Edouard Balladur.

Dons et gadgets

Edouard Balladur et François Léotard sont accusés d’avoir imposé à deux entités détenues par l’Etat – qui négociaient la vente de sous-marins et de frégates à l’Arabie saoudite et au Pakistan, un réseau d’intermédiaires « inutiles » aux commissions « pharaoniques ». Selon l’accusation, une portion des quelque « 550 millions de francs » (soit « 117 millions d’euros ») effectivement versés à ce réseau a alimenté en partie le compte de campagne du candidat Balladur, alors engagé dans une guerre fratricide avec Jacques Chirac.

Au cœur du dossier figure un dépôt en espèces et sans justificatif de 10,25 millions de francs (1,5 million d’euros) sur le compte du candidat, trois jours après sa défaite au premier tour. Edouard Balladur a toujours affirmé que ces fonds provenaient de dons de militants et de la vente de gadgets lors de réunions publiques. On saura donc aujourd’hui comment les juges ont entendu ses arguments. Les arrêts de la CJR ne sont pas susceptibles d’appel, seul un recours en cassation étant possible.