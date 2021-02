Patrick Balkany à la cour d'appel de Paris, le 27 mai 2020. — Thomas SAMSON / AFP

Les mois se suivent ​ et se ressemblent pour Patrick Balkany David-Xavier Weïss, premier adjoint au maire de Levallois-Perret, a déposé deux plaintes pour diffamation et divulgation d’un document à caractère sexuel contre l’ancien maire de cette ville des Hauts-de-Seine. La Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRPD) est saisie de l’enquête, a précisé le parquet de Nanterre.

Le 19 février, sur Facebook, Patrick Balkany a publié un message public dans lequel il réagissait à un commentaire de David-Xavier Weïss sur son récent placement sous bracelet électronique. « La Justice fait son travail », avait écrit l’adjoint au maire. « Ce petit monsieur est uniquement protégé par ses amours avec le sénateur Karoutchi malgré son récent mariage avec un autre jeune homme (sic), il n’a jamais habité Levallois, il n’a jamais rien fait pour la ville, il n’est adjoint que pour tenter de "séduire" la communauté juive, apparemment sans succès », a écrit Patrick Balkany sur le réseau social. Des commentaires « homophobes » et « antisémites » a estimé auprès de l’AFP David-Xavier Weïss, qui a porté plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée.

Photomontage à caractère sexuel

Plusieurs jours après, Patrick Balkany aurait envoyé un photomontage à caractère sexuel représentant David-Xavier Weïss à plusieurs personnes et notamment à la maire de Levallois-Perret, Agnès Pottier-Dumas.

« Il faut que ça s’arrête », a réagi cette dernière qui a indiqué avoir bien reçu ce photomontage de la part de son prédécesseur. « On avait l’habitude des attaques publiques, notamment via les réseaux sociaux, mais là on atteint un degré qui n’est plus acceptable, on ne peut plus laisser passer ce genre de choses », explique-t-elle.

Bientôt sous bracelet électronique

« M. Weïss n’arrête pas de m’insulter moi et mon épouse, je n’ai pas porté plainte parce que ce n’est pas dans mes habitudes, je lui ai répondu », a réagi Patrick Balkany, niant avoir envoyé le photomontage. Depuis son départ de la mairie de Levallois-Perret, Patrick Balkany, qui va être prochainement placé sous bracelet électronique dans sa propriété de Giverny (Eure) afin de purger sa condamnation pour fraude fiscale, multiplie les critiques sur les réseaux sociaux et dans la presse contre la nouvelle équipe à la mairie de Levallois-Perret, qu’il a dirigée pendant plus de 30 ans.

Selon une source proche de l’enquête, il n’a pas encore été entendu dans le cadre de cette affaire.