ENQUETE L’enquête a été ouverte pour « tromperie aggravée », « blessures et homicides involontaires », « non-assistance à personne en péril » et « mise en danger de la vie d’autrui »

Un navire de Costa Croisière. (archives) — MIGUEL MEDINA / AFP

Le tribunal de Paris a ouvert une information judiciaire, le 19 février, après les plaintes de passagers d’un navire de Costa Croisières, refoulé en mars 2020 des ports des Caraïbes à cause du coronavirus, dont trois croisiéristes sont morts par la suite, ont annoncé des sources judiciaire et proche du dossier, ce mardi.

Confiée à des juges d’instruction du tribunal de Paris, l’enquête a été ouverte contre X des chefs de « tromperie aggravée », « blessures et homicides involontaires », « non-assistance à personne en péril » et « mise en danger de la vie d’autrui », ont indiqué ces sources.

Des activités sans respect des gestes barrières

Elle fait suite aux plaintes déposées cet été par des centaines de passagers français embarqués sur ce navire de Costa Croisières, la marque du numéro un mondial du secteur, Carnival. Dans ces plaintes, dont celles des familles de trois passagers décédés du Covid-19 selon leur avocat, la compagnie se voit reprocher sa gestion de la crise sur ce bateau où plusieurs cas s’étaient déclarés.

Du 6 au 13 mars, dans une boucle au départ de la Guadeloupe, le Costa Magica et ses 2.303 passagers s’étaient vu refuser d’accoster dans la plupart des îles visitées – Trinidad et Tobago, Grenade, La Barbade, Sainte-Lucie – en raison de la pandémie. Faute d’escale, l’équipage avait encouragé les passagers à se reporter sur les activités à bord (magasins, spa, restaurants, casino) sans respect suffisant des règles sanitaires et sans les informer des soupçons de contaminations à bord, selon les plaignants.

Des moyens sanitaires « extrêmement légers »

Lors de la révélation des plaintes, la compagnie avait répondu s’être « rigoureusement conformée aux dispositions en vigueur » de l’époque, aux débuts de la pandémie. « Considérant qu’à cette époque la situation évoluait rapidement, l’équipe médicale du navire a agi sur la base des informations scientifiques disponibles et dans le respect absolu des consignes des autorités sanitaires et en coordination permanente avec elles », avait plaidé Costa Croisières dans un communiqué. Les membres du personnel à bord « ont été défaillants, les passagers n’avaient quasiment plus aucune information à bord et n’ont su que par la presse locale qu’il y avait des cas sur le navire », avait dénoncé cet été leur avocat Me Philippe Courtois, qui affirme représenter quelque 850 passagers français.

« L’ensemble des victimes veulent savoir comment cette croisière a pu être maintenue alors que le navire avait déjà été refusé dans plusieurs ports la semaine précédente », ajoute-t-il, fustigeant les moyens « extrêmement légers » mis en place selon lui par la compagnie : prises de température très aléatoires, gel hydroalcoolique en quantité insuffisante, etc. Costa Croisières avait brièvement repris en septembre les croisières après cinq mois d’interruption, avant de les suspendre de nouveau.