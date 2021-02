Cédric Herrou, au palais de justice de Nice (Archives) — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Après avoir été relaxé en première instance, Cédric Herrou a été condamné ce mardi en appel à une amende de 2.000 euros avec sursis pour injure publique à l’encontre du député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti.

Dans deux tweets, l’agriculteur militant s’était insurgé contre l’appel du député LR à renvoyer en Libye les bateaux de secours aux migrants.

Après avoir été relaxé en première instance, Cédric Herrou a été condamné ce mardi en appel à une amende de 2.000 euros avec sursis pour injure publique à l’encontre du député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti (LR). Il devra également verser 3.500 euros au parlementaire au titre des dommages et intérêts.

En 2018, en pleine crise diplomatique consécutive au refus de l’Italie d’accueillir le navire humanitaire L’Aquarius, Eric Ciotti avait appelé sur CNews à renvoyer en Libye des bateaux venant au secours des migrants.

Cédric Herrou avait alors réagi sur Twitter, le 12 juin 2018 : « J’ai trouvé le plus gros porc français qui accueille tout le misérabilisme du monde !! @ECiotti champion du monde !!! » Le lendemain, l’agriculteur postait sur son compte : « Quand@ECiotti dit en 2018 « mettons les migrants en Libye » il dirait en 1940 mettons-les dans les chambres à gaz ».

L’injure mais pas la diffamation

Après une plainte avec constitution de partie civile déposée par le patron des Républicains dans les Alpes-Maritimes pour injure publique et diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public, Cédric Herrou avait été relaxé le 8 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Grasse des deux chefs de poursuite.

Le tribunal avait estimé que cet échange relevait de la critique politique entre « une personne particulièrement engagée dans le cadre de l’aide aux migrants » et « une personnalité politique d’importance dans le paysage politique français ». Les juges notaient ainsi que « si cette critique s’est exprimée sur le mode du jeu de mots – port et porc – d’un goût douteux, elle est incontestablement de nature politique ».

La cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a infirmé le jugement de Grasse que pour l’injure et a confirmé la relaxe de Cédric Herrou pour la diffamation.

Herrou « avait réagi à une provocation bien plus grave »

« C’est regrettable que la cour d’appel n’ait pas eu la sagesse des juges de première instance qui avaient relaxé Cédric Herrou, a précisé son avocate Me Sabrina Goldman. Cédric Herrou avait réagi à une provocation bien plus grave et parfaitement indigne de la part d’Éric Ciotti. » Sur Twitter, le militant a annoncé qu’il se pourvoyait en cassation. « La bataille n’est pas finie », a-t-il expliqué.

Le député LR s’est « félicité de cette décision » et annonce qu’il reversera ses dommages et intérêts au fonds de soutien des vallées inondées des Alpes-Maritimes.