Un policier. (Illustration) — Caroline Girardon

Deux policiers ont été condamnés ce vendredi à Nîmes pour des violences commises contre une personne en garde à vue.

La victime ne bougeait plus et avait été traînée sur plusieurs mètres avant d’être prise en charge par un médecin et transportée vers les urgences.

Ils pourront toutefois continuer d’exercer.

Deux policiers ont été condamnés ce vendredi à Nîmes (Gard) à 12 et 18 de prison avec sursis pour des violences commises dans les geôles de l’hôtel de police de la capitale gardoise, en 2011. Ces violences avaient été filmées par une caméra.

Un de ces policiers, aujourd’hui âgé de 40 ans, a été condamné à douze mois de prison assortis d’un sursis. Sa sanction est exclue du bulletin numéro 2 du casier judiciaire, ce qui lui permet de continuer son activité. Il était poursuivi pour « violence par une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ». Il avait été filmé en train de frapper d’un coup de coude à la tête un homme menotté qu’il conduisait en cellule. La victime ne bougeait plus et avait été traînée sur plusieurs mètres avant d’être prise en charge par un médecin et transportée vers les urgences.

« Il n’y a pas une seule intervention où je n’y pense pas »

Pour sa défense, le policier, suspendu un temps puis muté dans un autre commissariat du département du Gard, avait émis des regrets à l’audience du 5 février dernier, et avait détourné la tête lorsque le tribunal visionnait les images. « Il n’y a pas une seule intervention où je n’y pense pas », avait-il assuré lors de son procès.

L’autre policier, âgé de 48 ans, aujourd’hui en poste dans les Bouches-du-Rhône, a quant à lui été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pour « usage de faux en écriture ». Il avait affirmé sur procès-verbal que l’homme menotté avait entravé par un croc-en-jambe le policier qui devait l’escorter jusqu’à la cellule. Mais l’enquête et la diffusion des images au tribunal ont permis d’établir que cela ne s’était jamais produit.

« Vous ne devez jamais faire ça, mettre sur un procès-verbal ce que vous n’avez pas vu. Il aurait pu tuer la victime », avait souligné le vice-procureur. « On est près de 10 ans après les faits. En 2012, j’aurai requis des mandats de dépôt et de la prison ferme, aujourd’hui je vous demande de les reconnaître coupables tous les deux et je demande de la prison avec sursis », avait-il ajouté dans ses réquisitions. La condamnation du second policier ne sera pas non plus mentionnée sur son casier judiciaire.