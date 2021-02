L'otage français, Hervé Gourdel, a été décapité par ses ravisseurs fin septembre — LECOMTE BARBARA/SIPA

Après une journée d’audience, la justice algérienne a condamné à mort Abdelmalek Hamzaoui, le principal accusé jugé pour l’assassinat du NiçoisHervé Gourdel, guide de haute montagne enlevé et décapité par des djihadistes en septembre 2014 en Algérie.

Premier interrogé par la présidente du tribunal, Abdelmalek Hamzaoui, 36 ans, a nié avoir participé à l’assassinat du guide et affirmé qu’on l’accusait pour « boucler ce dossier et faire plaisir aux Français ».

Quatorze personnes poursuivies cette affaire

« J’ai beaucoup de mal à parler d'[Hervé Gourdel], on est encore sous le choc, mais je retiens qu’il y a beaucoup d’incohérences dans les propos de l’accusé principal », a déclaré la compagne de la victime, Françoise Grandclaude, qui est venue de France. Au total, quatorze personnes sont poursuivies dans cette affaire. En plus des huit ravisseurs présumés, six autres personnes sont jugées pour non-dénonciation de crime. Ces six prévenus ont tous été acquittés, selon un journaliste de l’AFP présent au tribunal.

Le parquet avait requis trois ans de prison ferme et une amende de 100.000 dinars (620 euros) à l’encontre de chacun des six personnes. La non-dénonciation de crimes est passible d’une peine allant jusqu’à cinq ans de prison. Au cours des débats, quatre d’entre eux ont formellement reconnu Abdelmalek Hamzaoui comme étant l’un des ravisseurs.

« Je me souviens du dernier regard d’Hervé alors qu’ils l’emmenaient de force. Nous avons essayé de les arrêter, mais ils nous ont repoussés en disant : « Il ne vous importe pas, il n’est pas musulman » », a témoigné Hamza Boukamoum.