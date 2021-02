INVESTIGATIONS Le ministre fait l’objet de deux enquêtes pour « omission substantielle » de son patrimoine et soupçon d'« abus de confiance »

Alain Griset est le ministre délégué aux PME. — Lemouton / Pool/SIPA

Le logement de fonction à Bercy du ministre délégué aux PME Alain Griset a été perquisitionné, la semaine dernière, dans le cadre de deux enquêtes ouvertes pour « abus de confiance », a annoncé le ministère, ce mardi, confirmant une information du Canard Enchaîné.

Cette perquisition « est une étape classique dans le cadre d’une enquête préliminaire », a précisé le ministère des PME, ajoutant que seul le logement privé du ministre était visé par cette perquisition du 10 février.

Des enquêtes à l’initiative de la HATVP

Le ministre, entré au gouvernement en juillet, fait l’objet de deux enquêtes, ouvertes après la saisie de la justice par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) fin novembre pour « omission substantielle » de son patrimoine et soupçon d'« abus de confiance ». « La déclaration de situation patrimoniale » d’Alain Griset « omet des participations financières détenues dans un plan d’épargne en actions, ainsi que le compte espèces associé, pour un montant total de 171.000 euros, afin d’empêcher la révélation de faits susceptibles de recevoir la qualification pénale d’abus de confiance », avait souligné la HATVP.

La première enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour omission de déclaration d’une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts et confiée à la Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE). La deuxième par le parquet de Lille, confiée celle-ci à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).