Le tribunal de Thionville. — Wikicommons

Ce devait être une soirée coquine, elle a viré au drame. Une habitante de Nilvange, en Moselle, a appelé la police à l’aide le 14 février peu après minuit. Son compagnon venait de la frapper, notamment avec une barre de bois, rapporte Le Républicain Lorrain.

A l’origine, le couple voulait s’adonner à des jeux sexuels. « Il m’avait fait couler un bain et nous avons bu une coupe de champagne. Nous avions des projets de mariage », a raconté la victime devant le tribunal de Thionville. Tout a dérapé quand elle est allée se coucher, laissant son concubin frustré. « Il m’a attrapée par les cheveux, m’a traînée puis attachée et s’est mis à me frapper », a détaillé celle qui était redescendue au salon pour discuter.

La jeune femme est ressortie de ces deux heures de supplice avec de multiples lésions. Le prévenu, qui a avoué sa « honte » à l’audience, n’avait jamais été condamné. Il a écopé de seize mois de prison, dont quatre ferme.