Louis Aliot (Archives) — Alain ROBERT/SIPA

Le tribunal administratif de Montpellier (Hérault) a suspendu ce lundi les arrêtés du maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) autorisant l’ouverture de quatre musées municipaux. C’est la préfecture qui avait saisi le juge des référés, après la décision du maire de la capitale catalane, Louis Aliot (RN), qui avait bravé la fermeture des lieux culturels en raison de l’épidémie de Covid-19.

Dans son ordonnance, le tribunal pointe le décret du Premier ministre, qui ordonne la fermeture au public des lieux culturels pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Pour Louis Aliot, la fermeture des lieux culturels « n’est plus justifiée »

« Les circonstances invoquées par la commune, tirées de la mise en place de protocoles sanitaires particulièrement stricts diminuant ainsi fortement le risque de transmission du virus dans ces établissements ou d’une évolution favorable du contexte sanitaire, si elles sont susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par le Premier ministre sur la fermeture de ce type d’établissement, ne permettent pas à un maire de procéder lui-même à cette ouverture », indique le juge des référés.

Ce lundi matin, pour défendre sa décision, Louis Aliot s’était fondé sur « l’amélioration des chiffres et de la situation sanitaire », soulignant que la région Occitanie, le département des Pyrénées-Orientales et Perpignan ne faisaient « pas partie des zones les plus contaminées ». Dans ce contexte, selon lui, « l’interdiction d’ouverture des lieux culturels n’est plus justifiée » et « les autorités locales et singulièrement la mairie de Perpignan sont à même d’évaluer ce qui est dangereux et ce qui ne l’est pas ».

De son côté, Louis Aliot a indiqué qu'il regrettait la décision du tribunal, « qui éloignera encore un temps nos concitoyens durement éprouvés par cette crise sanitaire ». « La culture est un besoin essentiel qui ne demande qu'à s'exprimer. »