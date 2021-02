Procès des policiers de la Bac : Le brigadier accusé d’être un ripoux assure ne pas avoir volé de cocaïne. (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Jusqu'au 12 février, huit personnes dont six policiers sont jugés dans un vaste affaire de corruption sur fonds de trafic de drogue dans le quartier de la Goutte d'Or.

Le brigadier Karim M. est soupçonné d'avoir organisé le racket de dealers de la Goutte d’Or, offrant la protection à ceux qui payaient « l’assurance », interpellant ceux qui refusaient.

Il encourt dix ans de prison et un million d'euros d'amende.

Au tribunal correctionnel à Paris,

La drogue ? Quelle drogue ? De l’importante quantité de cocaïne qui devait être saisie ce 8 juin 2018 dans le 18e arrondissement, personne n’en a vu la couleur. Lorsqu’il est arrivé au commissariat de la Goutte d'Or, Karim M. a planté sa clé dans le paquet qui avait été découvert dans une voiture au cours d’une opération réalisée grâce à deux informateurs. Les deux suspects arrêtés, raconte le prévenu ce vendredi à la barre de la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, affirmaient qu’il contenait de la pâte de datte. Le policier de la Bac a donc voulu vérifier « avant de passer pour des cons devant l’OPJ [officier de police judiciaire] ». Effectivement, il ne s’agissait pas de poudre blanche et les deux hommes interpellés étaient libérés presque sur le champ.

Pourtant, l’un des collègues de Karim M. est ensuite allé raconter à la commissaire de cet arrondissement qu’il le soupçonnait d’avoir subtilisé la drogue après l’avoir remplacé par cette délicieuse spécialité du Maghreb. Il ajoutait qu’il était connu pour «prendre des enveloppes» auprès des dealers du secteur depuis une dizaine d’années. L’enquête de l’IGPN – la police des polices - n’a pas tardé à révéler les errements de ce policier qui accumulait jusque-là les lettres de félicitations. Surnommé « Bylka », le kabyle en verlan, Karim M. est jugé depuis mercredi pour corruption passive, trafic de stupéfiants, faux en écriture publique, blanchiment… A ses côtés sur le banc des prévenus, cinq de ses collègues et deux hommes soupçonnés d’avoir été ses complices.

Dispositif « extrêmement léger »

Sweat violet et gris, bas de jogging Adidas, Ahmad M., dit « l’Hindou », est une figure de la Goutte d’Or et indic privilégié dudit policier. C’est lui qui aurait mis Karim M. sur le coup de cette transaction de drogue. Il en a eu vent par un intermédiaire congolais originaire de Montargis, qu’il affirme ne pas connaître. « On ne l’a jamais retrouvé », souligne la présidente, Isabelle Prévost-Desprez. Il en a ensuite parlé avec Karim M., pour l’aider. « On s’est mis d’accord et on a pris rendez-vous » avec les dealers dans le 18e arrondissement. Ahmad M. avertit le policier qu’il s’agit vraisemblablement d’une « quantité importante » de drogue, sans être plus précis.

Sans en avertir sa hiérarchie, il va mettre en place un dispositif pour récupérer les produits stupéfiants et interpeller les vendeurs. Pourtant, remarque la magistrate, « ce n’est pas dans les missions de la Bac d’intervenir sur des quantités aussi importantes ». Karim M. assure qu’il voulait simplement être « le héros du jour » et n’avait pas d’arrières pensés. L’opération est un festival d’amateurisme. Malgré les risques, ils ne sont que trois pour interpeller les suspects. « Je suis surpris de ce dispositif extrêmement léger, surtout pour des gens qui n’ont pas l’habitude de ce genre d’opération », souligne la magistrate. Aucun OPJ ne se déplace ensuite pour fouiller leur voiture. Si de la cocaïne avait été vraiment retrouvée, la procédure aurait pu largement être annulée en raison des vices de procédure.

« Mince, 1 kg de dattes ! »

Mais à 21h43 ce jour-là, devant ses collègues, Karim M. s’exclame tout haut : « Mince, 1 kg de dattes ! ». Il aurait ensuite donné rendez-vous à l’un de ses informateurs à Barbès pour lui « pour lui prouver que leur plan, c’était de la carotte [de l’arnaque] ». Il avait pris avec lui le paquet « pour lui faire voir car ce n’est pas commun de la pâte de date ». « Oui, je suis bien d’accord, ce n’est pas courant », souffle la présidente. Quant à l’un des deux suspects interpellés – l’autre n’a pas été retrouvé – il affirme qu’il n’était pas venu à Paris dans l’idée de vendre de la cocaïne. En revanche, il soutient que les 1.200 euros qui étaient dans sa voiture ont disparu quand il est sorti du commissariat.

« Ce sont mes économies, chez moi il y a déjà eu des histoires de vol. Alors, j’ai toujours mon argent sur moi…. », dit-il plus ou moins sérieusement. « Il y a des délinquants partout », ironise la présidente. Olivier D. est actuellement en détention provisoire dans une affaire de vol. Il a aussi fait de la prison pour son implication dans un trafic de stupéfiants, en 2009. « Ça date ! »