Un commissariat (illustration) — N. Bonzom / Maxele Presse

Deux mineures de 13 et 15 ans et une jeune femme de 19 ans ont été mises en examen pour extorsion, menaces de mort, enlèvement et séquestration arbitraires, accompagnés de tortures ou d’actes de barbarie, après l'agression d'une Héraultaise de 18 ans, a indiqué mercredi soir Raphaël Balland, le procureur de la République de Béziers (Hérault). Les trois suspectes ont été placées en détention provisoire.

Si les autres avaient été interpellées et placées en garde à vue lundi, la plus jeune était activement recherchée par les policiers.​ Elle a finalement été arrêtée mercredi.

« Traitements humiliants et dégradants »

Elles sont soupçonnées d’avoir agressé une jeune femme, âgée de 18 ans, le 27 janvier, à Béziers. Les faits ont été filmés, et diffusés sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, dont le visionnage peut heurter, montre la victime, qui allait prendre un bus, être frappée à de nombreuses reprises.

Selon les informations communiquées par le procureur, « la victime ne connaissait pas ces jeunes filles jusqu’à présent, elle a indiqué que son agression avait été purement gratuite, sans aucune raison apparente ». « Progressivement, les enquêteurs du commissariat de Béziers ont découvert la multiplicité des traitements humiliants et dégradants imposés à la victime, y compris dans l’appartement où elle avait été conduite par la contrainte », poursuit Raphaël Balland.

Au cours de leur garde à vue, « chacune des trois jeunes filles a reconnu avoir participé aux faits tout en renvoyant la responsabilité principale sur les deux autres », indique le procureur. Les investigations se poursuivent.