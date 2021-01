Illustration du code pénal, ici au sein de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Trois personnes sont jugées à partir de ce lundi devant la cour d’assises du Finistère à Quimper pour l’assassinat d’un boulanger. Les faits s’étaient déroulés le 23 août 2018 sur la commune de Plonévez-du-Faou près de Quimper. Alors qu’elle partait travailler peu après minuit, la victime, âgée de 45 ans, avait été abattue de deux balles dans la tête sur le seuil de sa maison, rapporte Le Télégramme. Sa compagne, âgée de 25 ans, avait également été grièvement blessée par balles.

Trois mois après le drame, trois personnes avaient été interpellées et mises en examen. Parmi elles, la femme du boulanger, avec qui il ne vivait plus, et son nouveau compagnon. Sur fond de jalousie, ce dernier se serait rendu au domicile du boulanger avec son associé qui aurait tiré sur les deux victimes en échange d’une somme d’argent.

Les trois accusés encourent la prison à perpétuité

Le tireur présumé sera jugé pour l’assassinat du boulanger et la tentative d’assassinat de sa compagne. L’ancienne femme du boulanger et son amant comparaissent quant à eux pour complicité d’assassinat. Le procès doit se dérouler toute la semaine.

Les trois accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité.