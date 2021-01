VIOLENCES FAITES AUX FEMMES La femme a été victime de violences et d’actes de torture et de barbarie pendant une dizaine d’années à Vitré

Illustration de la salle d'audience de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Un homme de 30 ans était jugé depuis lundi devant la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine pour des violences et des actes de torture et de barbarie sur sa compagne. Les faits se sont déroulés pendant une dizaine d’années dans un appartement à Vitré, rapporte Ouest-France. Durant tout ce temps, la trentenaire a vécu l’horreur, fouettée et frappée par son compagnon. Parfois privée de nourriture, elle avait interdiction de s’habiller avec des vêtements propres et était contrainte de dormir au sol dans la salle de bains, précise le quotidien.

Son calvaire avait pris fin en 2017 quand la mère de deux enfants, avait appelé à l’aide depuis sa fenêtre. Son compagnon avait alors été interpellé. En examinant la victime, un médecin lui avait prescrit cent jours d’interruption temporaire de travail. La cour d’assises a condamné l’accusé à seize ans de prison avec un suivi sociojudiciaire de cinq ans. Il s’est également vu retirer son autorité parentale.