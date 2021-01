Mandatory Credit: Photo by Alfonso Jimenez/Shutterstock (11692549l) Sebastien Lecornu, Minister for Overseas France Council ministers of the French government, Paris, France - 06 Jan 2021/shutterstock_editorial_Council_ministers_of_the_French_government_11692549L//2101061712 — Alfonso Jimenez//SIPA

Une enquête préliminaire vise le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu pour ses activités passées à la tête du département de l’Eure, a indiqué ce mercredi le Parquet national financier (PNF), confirmant des informations du Canard enchaîné et de Libération. Cette enquête a été ouverte en mars 2019 des chefs de « prise illégale d’intérêts » et d'« omission de déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ». Elle a été confiée à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

Selon Libération, cette enquête est née à la suite d’un courrier d’un « banquier des collectivités locales reconverti dans l’énergie » adressé en janvier 2019 à la cheffe du PNF d’alors, Eliane Houlette. Dans sa déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), Sébastien Lecornu affirme avoir touché entre juillet 2016 et juin 2017 un total de 7.874 euros bruts de « jetons de présence » comme administrateur de la Société des autoroutes Paris Normandie (SAPN).

Liens public/privé

Or Sébastien Lecornu était au même moment président du département de l’Eure, et a, « à ce titre, approuvé plusieurs délibérations » de la collectivité ayant trait à la SAPN, au moins quatre selon Le Canard, cinq selon Libération. Sollicité, le cabinet du ministre a indiqué que « ce mandat a été exercé par Sébastien Lecornu de façon totalement transparente, faisant l’objet des publications légales classiques et d’une déclaration à la HATVP ». « Sébastien Lecornu a tout simplement poursuivi une pratique historique, à la suite de son élection, en siégeant pendant un an au sein du Conseil de SAPN », a-t-on ajouté.

« La gestion du réseau routier a toujours été associée à la sphère publique. Lorsqu’en 2005 les autoroutes ont été concédées par l’Etat à des opérateurs privés, il a été nécessaire de maintenir (…) des liens étroits avec les autorités publiques » et « à ce titre, les départements du Calvados, de la Seine-Maritime et de l’Eure sont actionnaires minoritaires de SAPN et, dès lors, participent à l’assemblée générale », a précisé le cabinet. « La présence des présidents de conseil départemental permet de faire entendre la voix des territoires, relayant les impératifs publics, s’agissant des projets autoroutiers qui traversent le département », a-t-on insisté.