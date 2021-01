Le logo d'ArcelorMittal devant une usine (illustration). — SALOM-GOMIS SEBASTIEN

ArcelorMittal va devoir payer pour ne pas avoir respecté le Code l’environnement. L’entreprise sidérurgique a été condamnée mardi à 150.000 euros d’amende pour deux pollutions de la rivière Fensch en 2019, a-t-on appris auprès du procureur de la République de Thionville en Moselle, Brice Partouche.

Le tribunal, qui a également demandé la publication de sa décision dans plusieurs journaux, a en revanche relaxé deux directeurs poursuivis dans cette affaire : le directeur du site de Florange et l’ancien directeur de la cokerie, fermée depuis.

L’entreprise avait conscience du risque selon le parquet

Le groupe sidérurgique a comparu le 10 novembre pour des pollutions apparues les 8 mars et 12 août 2019, la première en raison d’une opération de nettoyage de la cokerie, la seconde à la suite de fortes pluies. Le parquet qui avait requis une amende de 300.000 euros, a reproché à ArcelorMittal d’avoir tardé à se mettre en conformité avec les normes du Code de l’environnement, affirmant que l’entreprise avait conscience du risque.

Devant les juges, comme dans un communiqué diffusé aux journalistes avant l’audience, ArcelorMittal a plaidé la relaxe. L’entreprise a argué qu’elle s’inscrivait « dans une démarche d’amélioration continue sur les sujets environnementaux ».

Un jugement avec « une valeur d’exemple »

A l’origine des plaintes contre le géant mondial de l’acier, notamment pour « déversement de substance nuisibles dans les eaux », en l’occurrence des hydrocarbures, le maire LR de Florange, Rémy Dick, s’est dit « très satisfait » d’un jugement qui a « une valeur d’exemple » et de « symbole ». Cette décision « donne une véritable crédibilité aux élus pour exiger des résultats en matière environnementale », a-t-il souligné. « Maintenant, on pourra voir l’ensemble des industriels de la Fensch et leur dire qu’il y aura des suites judiciaires s’il n’y a pas de respect de l’environnement », a-t-il fait valoir.

La cokerie de Florange qui employait 170 salariés, a été fermée fin avril par ArcelorMittal « avec une visée d’arrêt définitif dans les meilleurs délais », selon le groupe. A Florange, l’entreprise compte plus de 2.000 salariés.