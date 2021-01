Illustration justice. Strasbourg le 29 01 07. — G . VARELA / 20 MINUTES

Après une difficile procédure de divorce, un homme de 47 ans a défiguré son ex-femme, afin de l'empêcher de se refaire sa vie. Il comparaissait lundi devant la justice à Strasbourg, rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Les faits se sont produits dans le quartier de Neudorf à Strasbourg en juin dernier. Le prévenu, qui était revenu chercher ses affaires au domicile familial, avait finalement frappé et donné plusieurs coups de couteau sur l’ensemble du visage de la victime. Puis il a lui même appelé la police, prétextant une dispute qui aurait mal tourné.

#ViolencesConjugales

En instance de divorce, un homme de 47 ans avait défiguré son épouse en juin dernier "pour qu'elle ne puisse pas refaire sa vie".

Il avait appelé lui-même le 17 et avait exposé les faits à son avantage.

Il vient d'être écroué pour 4 ans 1/2 de prison ferme. pic.twitter.com/IPnVhPTjhD — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) January 5, 2021

Le prévenu a été condamné à cinq ans de prison dont six mois avec sursis probatoire. L’obligation de se soigner, de travailler, d’indemniser la victime. Il a également l’interdiction d’entrer en contact avec elle et de détenir une arme durant cinq ans. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale a été prononcé et il a été écroué sur le champ.