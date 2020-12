CORRECTIONNELLE Il a notamment écoppé de huit mois de prison avec sursis probatoire et devra se soigner

Illustration du tribunal. — M.Libert / 20 Minutes

Tout est parti d’un repas. Le 1er novembre, une famille de Waziers, dans le Nord, avait décidé d’inviter un voisin à déjeuner. Il a profité de l’absence des parents, un devant la télé, l’autre à la douche, pour agresser sexuellement leur fille de 5 ans. La mère a surpris une scène où l’enfant avait les deux mains dans le caleçon de l’invité, rapporte La Voix du Nord.

Sur le coup, l’homme, qui souffre de troubles psychologiques, aurait ri et reconnu que c’était « quelque chose de grave ». Il a été condamné par le tribunal correctionnel à huit mois de prison avec sursis probatoire. Il devra aussi se soigner et ne doit plus entrer en contact avec la famille, à laquelle il devra verser 2.250 euros.