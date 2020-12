Le suspect, qui a tué un jeune de 19 ans et blessé 8 autres personnes à Villeurbanne, a déclaré avoir entendu des voix lui donnant l'ordre de tuer. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

L’attaque avait fait un mort et huit blessés le 31 août 2019 à la sortie de la station de métro Laurent-Bonnevay à Villeurbanne. L'auteur de l'agression, un Afghan de 34 ans, avait été mis en examen pour « assassinat et tentatives d’assassinats ».

A l’issue d’une réunion collective le 9 septembre au palais de justice de Lyon en présence de treize victimes constituées parties civiles et d’une série d’auditions individuelles, une troisième expertise psychiatrique a été demandée pour l’auteur de l’attaque. Les deux juges d’instruction ont ordonné une expertise collégiale. Deux précédentes expertises sur sa santé mentale ont émis des avis divergents.

Deux diagnostics différents

En décembre 2019, une première expertise avait fait état d’une « altération du discernement » de l’auteur de l’attaque. Un diagnostic qui permettrait de le traduire devant les tribunaux. A cette date, la psychiatre Natalie Giloux avait relevé des « troubles schizophréniques » avec « syndrome hallucinatoire ». Elle avait notamment estimé que ses troubles mentaux avaient été accentués par une forte consommation de cannabis.

En juin, son collègue Jean Canterino avait diagnostiqué une schizophrénie avec délire de persécution, avec une thématique religieuse, ayant provoqué « l’abolition du discernement » de l’auteur au moment des faits. Dans un tel cas de figure, le mis en examen ne peut être jugé.

Vers « une audience symbolique » ?

Né en Afghanistan, Sultan N. dit avoir traversé le Pakistan et l’Iran avant de se rendre en Europe. Il a séjourné dans plusieurs pays européens avant d’arriver en France en 2016. L’homme avait indiqué être en proie à des hallucinations visuelles et auditives depuis plusieurs années, persuadé d’avoir été « empoisonné en Angleterre ». Ce 31 août 2019, au cours de l’agression à Villeurbanne, il avait tenu des propos à caractère religieux, mais les enquêteurs n’avaient trouvé aucun élément de complicité et l’affaire n’avait pas été confiée au pôle antiterroriste de Paris.

« S’il est déclaré irresponsable à la fin de l’instruction judiciaire, une audience symbolique pourra avoir lieu à la chambre de l’instruction, mais ce n’est pas facile à accepter pour les victimes qui ont l’impression qu’il n’est pas sanctionné pour ce qu’il a fait », a réagi Frédéric Lalliard, avocat de deux parties civiles.

Contacté, le défenseur de l’agresseur n’a pas souhaité s’exprimer. « Par égard pour les victimes », a expliqué Me Thibaud Claus.