Philippe Berry et Thibaut Chevillard

JUSTICE Soupçonné d’avoir joué les rabatteurs pour Jeffrey Epstein, l’agent de mannequins a été mis en examen pour « viols sur mineur de plus de 15 ans » et placé en détention provisoire le week-end dernier

Jean-Luc Brunel au début des années 2000 (profil Myspace). — MYSPACE

L’agent de mannequins Jean-Luc Brunel a été interpellé à Roissy la semaine dernière et mis en examen pour « viols sur mineur ».

Les enquêteurs ont obtenu de nouveaux témoignages, avec des faits dénoncés non prescrits.

La justice américaine pourrait demander à entendre Brunel, qui est soupçonné d’avoir joué les rabatteurs pour le compte de Jeffrey Epstein.

Pendant dix-huit mois, l’enquête ouverte en France après le suicide de Jeffrey Epstein a semblé faire du surplace. Mais tout s’est accéléré avec l’interpellation de l’agent de mannequins Jean-Luc Brunel à Roissy, mercredi dernier. Après plus de 48 heures de garde à vue, celui qui est soupçonné d’avoir joué les rabatteurs pour le compte du financier américain a été mis en examen, samedi, pour « viols sur mineur de plus de 15 ans » et « harcèlement sexuel ». Egalement placé sous le statut de témoin assisté pour les faits de « traite des êtres humains aggravée au préjudice de victimes mineurs au fin d’exploitation sexuelle », il a été placé en détention.

Confiées à l’Office central de répression des violences à la personne (OCRVP), les investigations ont permis récemment de faire émerger de nouveaux témoignages portant sur des faits dénoncés non prescrits. « S’il a été écroué, c’est qu’il a des choses à se reprocher », confie à 20 Minutes une source proche de l’enquête.

Pas en fuite ?

Jean-Luc Brunel, installé aux Etats-Unis depuis le début des années 1990, avait pour la dernière fois été vu en public à la soirée blanche du Paris Country club, le 5 juillet 2019, à la veille de l’interpellation de Jeffrey Epstein. Se faisant très discret depuis, l’agent français a été appréhendé, mercredi, par la police des frontières à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle tandis qu’il tentait de rejoindre le Sénégal.

Alors que les policiers ont récemment découvert des faits non couverts par la prescription, faut-il voir dans ce voyage une tentative de fuite ? « Il n’a aucun domicile en France », remarque un bon connaisseur de l’affaire, évoquant un homme qui « circule dans le monde entier », notamment au Portugal, où il pourrait posséder une résidence.

En pleine pandémie de Covid-19, Brunel pourrait aussi avoir été contraint de rester en France ces derniers mois en raison de la crise sanitaire et des restrictions de circulation. Le septuagénaire était vraisemblablement hébergé par de la famille. Il a une sœur et un frère, Arnaud Brunel, avec lequel il avait investi aux Etats-Unis dans l’agence de mannequins Next Management, à la fin des années 1980.

Pas de notice rouge d’Interpol

Selon nos informations, Jean-Luc Brunel ne faisait pas l’objet d’une notice rouge d’Interpol, et il n’a pas été arrêté à la demande des Etats-Unis. L’enquête, ouverte en août 2019 par le parquet de Paris, « porte sur des faits le concernant, soit qui auraient été perpétrés en France, soit qu’il aurait commis lui-même à l’étranger, insiste une source proche du dossier. S’il est jugé, il le sera en France de toute façon, il n’y aura pas d’extradition. » La France n’extrade en effet pas ses ressortissants, à quelques rares exceptions au sein de l’espace Schengen.

A ce stade, Jean-Luc Brunel n’est pas visé par des charges criminelles aux Etats-Unis, ont indiqué plusieurs sources au journal Miami Herald, qui enquête en partenariat avec 20 Minutes sur le réseau d’Epstein. Mais la justice américaine pourrait chercher à interroger l’agent français, alors que la Britannique Ghislaine Maxwell, qui aurait présenté Brunel à Epstein dans les années 1990, a été inculpée pour trafic sexuel en juillet dernier aux Etats-Unis. Au début des années 2000, Jeffrey Epstein a accordé une lettre de crédit d’un million de dollars à Brunel pour lancer son agence MC2, à Miami. Par la suite, de nombreuses jeunes filles venues d’Europe de l’Est ou d’Amérique latine avec un visa de mannequin ont été hébergées dans des appartements appartenant au frère de Jeffrey Epstein.

« Cela ne fait aucun doute, le département à la Justice et le FBI vont demander à l’entendre », estime l’ancien procureur fédéral Francey Hakes, qui a dirigé l’agence fédérale de lutte contre l’exploitation des enfants. Selon elle, « dans les affaires de crimes sexuels, il y a une collaboration internationale, surtout quand cela concerne des mineurs ». Le FBI pourrait notamment passer par des agents de liaison présents en France.

Son avocate « ne le représente plus »

En France, Jean-Luc Brunel pourrait faire face à de nouvelles accusations. Anne-Claire Lejeune, qui représente plusieurs victimes présumées, dit avoir été contactée par trois nouvelles femmes ces derniers jours : « L’interpellation de Jean-Luc Brunel, suivie de sa récente mise en examen, ont encouragé de nouvelles victimes, jusqu’ici hésitantes et peu confiantes en la justice, à se manifester ; elles ont compris que s’il y a un moment pour parler, c’est maintenant. Elles savent que leurs déclarations seront déterminantes pour la suite de la procédure et espèrent toutes une reconnaissance de culpabilité de M. Brunel », déclare l’avocate.

Vendredi, une ex-mannequin scandinave violée par Jeffrey Epstein avait également témoigné dans 20 Minutes. Elle accuse le scout français de l’avoir rabattue vers son agresseur en 2003, lui assurant que son « bon ami » américain pourrait l’aider à payer ses frais d’inscription universitaires. Alors que les enquêteurs accumulent les témoignages le mettant en cause, Brunel « est dans le déni, complètement », observe une source policière.

A 75 ans, Jean-Luc Brunel, qui a notamment contribué à faire décoller les carrières de Milla Jovovich et de Monica Bellucci à la tête de l’agence Karin Models, est visé par des accusations depuis 1988. Aujourd’hui, il va devoir se défendre sans son avocate Corinne Dreyfus-Schmidt. Le prestigieux cabinet Temime l’a confirmé à 20 Minutes lundi soir, elle « ne le représente plus ». Une décision qui serait, selon nos informations, liée à sa tentative de départ pour le Sénégal. Il y a un an, Dreyfus-Schmidt avait affirmé que son client n’était pas en fuite et « se tenait à disposition de la justice ».