Illustration d'un contrôle de gendarmerie ici mené entre Nantes et Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Sa présence ne pouvait être le fruit du hasard. Depuis la séparation d’un couple mi-novembre, une femme avait constaté à 17 reprises la présence de son ex dans les mêmes lieux qu'elle. Trop récurrent pour être fortuit. Son dépôt de plainte a débouché sur l’ouverture d’une enquête par la gendarmerie de Mordelles, près de Rennes (Ille-et-Vilaine). Les investigations ont permis d’identifier la raison de cette présence accrue. L’homme âgé de 44 ans avait en fait installé deux traceurs GPS sur la voiture de son ex, qui lui permettaient de la suivre grâce à son téléphone.

Placé en garde à vue la semaine dernière, l’homme a reconnu les faits et expliqué qu’il avait installé les balises en septembre « très rapidement après leur rencontre en août », selon le parquet de Rennes. Le prévenu avait déjà condamné pour des faits de harcèlement par conjoint et violences par conjoint sur d’autres victimes et faisant en outre l’objet d’une mesure de sursis probatoire.

Placé en détention provisoire dans l’attente de son procès, le suspect devrait être jugé le 30 décembre pour harcèlement par conjoint, détournement d’un dispositif ou procédé de sécurité ou de marquage d’un véhicule pour localiser à distance un véhicule non signalé volé et mise en danger de la vie d’autrui, « l’une des balises étant posée de telle sorte qu’elle entravait le bon fonctionnement du véhicule », explique le parquet. Les enquêteurs sont de plus en plus attentifs à ces dispositifs de traçage dans les affaires de violences conjugales.