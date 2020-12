Plus de 31 kg de résine de cannabis, des armes de poing et d’épaule, plus de 10.000 euros en liquide. Mais aussi 519 litres de gaz hilarant (protoxyde d’azote). C’est ce qu’ont retrouvé les gendarmes d’Ille-et-Vilaine après une longue enquête menée par le groupe stupéfiant départemental en Bretagne et dans l’Oise. Les investigations avaient démarré il y a plusieurs mois lors après des faits d’extorsion d’un fournisseur de produits stupéfiants à l’encontre d’un acheteur, précise le parquet de Rennes.

Le 15 décembre, un vaste coup de filet a mené à l’interpellation de six hommes et quatre femmes âgés de 17 à 51 ans. Quatre présentaient des antécédents judiciaires. Cinq des dix mis en cause ont été libérés. Quatre hommes ont été déférés ce vendredi en comparution immédiate pour répondre des chefs de « trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, provocation au trafic de stupéfiant sur un mineur de plus de 15 ans et refus de remettre aux autorités le code de déverrouillage de téléphone portable ». Ils ont demandé un délai et seront jugés le 22 janvier.

Les consommateurs seront poursuivis

Ce vendredi, une personne de 21 ans a été condamnée en reconnaissance préalable de culpabilité à douze mois d’emprisonnement dont quatre assortis d’un sursis probatoire de deux ans. Parallèlement, les consommateurs identifiés ont également fait l’objet de poursuites.

Camille Allain