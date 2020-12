Jean-Baptiste Rambla a été condamné ce jeudi à la réclusion à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans.

En juillet 2017, il a tué Cintia Lunimbu, une jeune femme de 21 ans, alors qu’il ne la connaissait pas.

Face à une famille meurtrie, Jean-Baptiste Rambla a beaucoup évoqué le passé pour justifier son acte, lui le témoin de l’enlèvement de sa sœur, Maria-Dolores, en 1974. Elle avait été retrouvée morte deux jours plus tard, un meurtre pour lequel Christian Ranucci a été condamné et exécuté.

S’il s’est souvent retranché derrière son passé de victime dans l’affaire Ranucci, c’est bien en tant que bourreau de Cintia Lunimbu que les jurés de la Cour d’assises de Haute-Garonne l’ont condamné jeudi. Après quatre jours d’audience, Jean-Baptiste Rambla a écopé d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans pour avoir égorgé en juillet 2017 cette jeune femme de 21 ans, originaire d’Angola, et qu’il ne connaissait pas.

Dès le premier jour d’audience, l’affaire Ranucci a plané au-dessus des débats. L’accusé était en effet le frère de Marie-Dolorès, cette petite fille de 8 ans enlevée sous ses yeux à Marseille en 1974. Elle avait été retrouvée morte deux jours plus tard et Christian Ranucci avait été condamné et exécuté dans cette affaire.

Jean-Baptiste Rambla a expliqué qu’il était hanté par ce qu’il avait vécu, par la mort de sa sœur, mais aussi par certaines thèses qui ont remis en cause la culpabilité de Ranucci et par là même son témoignage, en particulier le livre de Gilles Perrault Le Pull-over rouge. Mais pour l’avocat général, David Sénat, ce positionnement victimaire n’a été rien d’autre qu’un moyen de ne pas assumer « sa responsabilité ».

D’autant qu’il a agi en récidive. Neuf ans plus tôt, il avait déjà été condamné à dix-huit ans de prison pour le meurtre de la compagne de son employeur, dont il avait caché durant de long mois le cadavre au fond d’un jardin. Lorsqu’il a égorgé Cintia, retrouvée presque décapitée, cela faisait moins de deux ans qu’il était en libération conditionnelle.

« Etre victime ne conditionne pas à devenir un criminel »

David Sénat a estimé qu’il n’avait pas « le monopole du malheur (…), être victime ne conditionne pas à devenir un criminel ». Il a aussi pointé la « dangerosité » d’un « meurtrier en puissance » d’une « perversité extraordinaire ». Un meurtrier qui a répété à plusieurs reprises qu’il ne se souvenait pas vraiment des circonstances du meurtre, qu’il avait frappé la jeune fille parce que dans son esprit elle symbolisait ses détracteurs. Une espèce de coup de folie, comme si sa conscience « était sortie de lui au moment de son geste », a plaidé l’un de ses deux avocats, Aurélie Joly.

De son côté, Simon Cohen, l’avocat des parents de Cintia, a pointé le manque de regrets de Jean-Baptiste Rambla. Celui-ci a juste indiqué qu’il se devait d’être là, « il faut que justice soit rendue pour la mémoire de Cintia ».

Ils repartiront certainement sans les explications qu’ils étaient venus chercher sur la mort de leur fille.

B.C. avec AFP