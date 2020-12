CORRECTIONNEL Le milieu de terrain messin a écopé d’un an de prison avec sursis

Kévin N'Doram a été condamné à un an de prison avec sursis. — LOIC VENANCE / AFP

Depuis le 3 novembre 2019, Manuel Cabit ne foule plus les pelouses de Ligue 1. Cette nuit-là, le défenseur du FC Metzavait été grièvement été blessé aux jambes dans un accident de la route survenu sur l'A4, au niveau d’Ormes, dans la Marne.

Au volant du 4x4 qui roulait à une vitesse excessive (231 km/h d’après les analyses techniques) et avait glissé, son partenaire Kévin N’Doram était jugé ce mardi à Reims. Le tribunal correctionnel l’a condamné à un an de prison avec sursis, rapporte L'Union. Le joueur, qui a repris l’entraînement avec son club, devra aussi payer une amende de 10.000 euros et a vu son permis lui être retiré.

Manuel Cabit ne s’était pas porté partie civile, « par sentiment d’amitié » selon l’avocat du prévenu cité par le quotidien départemental.