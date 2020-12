Ali Riza Polat est le seul accusé présent dans le box à être soupçonné de complicité de crimes. — Benoit PEYRUCQ / AFP

Depuis le 2 septembre, la cour d'assises spéciale jugeait 14 personnes, dont trois étaient absentes, soupçonnées d'avoir participé à divers degrés à l'organisation des attaques de Charlie Hebdo, de l'Hyper Cacher et de Montrouge.

Le parquet avait requis des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité.

Tout au long du procès, les accusés n'ont eu de cesse d'assurer qu'ils ignoraient les projets des terroristes.

A la cour d’assises spéciale à Paris,

Voilà près de six ans que les trois terroristes des attentats de janvier 2015 sont morts, abattus presque simultanément par les forces de l’ordre. Mais ce mercredi, au terme d’un procès hors-norme, la cour d’assises spéciale a condamné à des peines de 4 ans à 30 ans de prison treize des quatorze personnes soupçonnées d’avoir, à divers degrés, aidé les frères Kouachi et Amedy Coulibaly dans leur funeste entreprise, la dernière ayant déjà été condamnée dans une procédure similaire. La cour a fait la distinction entre les proches de Coulibaly qui l’ont fréquenté et pouvaient donc se douter de ses projets et ceux qui ne le connaissaient pas ou très peu, raison pour laquelle elle n’a pas retenu la qualification terroriste pour six d’entre eux.

Le principal accusé, Ali Riza Polat, a été reconnu coupable de « complicité » des crimes commis à Paris au sein de la rédaction de Charlie Hebdo, à Montrouge contre la policière municipale Clarissa Jean-Philippe et dans l’Hyper Cacher et condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des deux tiers. Ce Franco-Turc de 35 ans a eu un « rôle particulièrement actif et transversal » dans la logistique des attentats, en recherchant des armes, des véhicules ou en supervisant le retrait du traceur, a estimé le président, Régis de Jorna.

De lourdes peines pour les proches de Coulibaly

Lui, n’a eu de cesse de nier avoir été au courant des funestes motivations du terroriste, reconnaissant seulement avoir monté avec lui des escroqueries à l’assurance. Des explications qui n’ont pas convaincu la cour : selon elle, cet ami de longue date d’Amedy Coulibaly ne pouvait ignorer qu’il avait été condamné dans une procédure terroriste. Elle précise que lui-même s’était converti et sa pratique religieuse s’était intensifiée.

De lourdes peines ont également été prononcées à l’encontre des proches d’Amedy Coulibaly. Mickaël Pastor Alwatik, dont l’ADN a été retrouvé sur deux armes de poing ainsi que sur un gant, a été condamné à 18 ans avec une peine de sûreté des deux tiers. Pendant le procès, il a affirmé avoir découvert par hasard ces armes dans le coffre d’Amedy Coulibaly, rencontré en détention à la prison de Villepinte, en 2010. Le parquet avait requis 20 ans de réclusion à son encontre, assortie d’une peine de sûreté aux deux tiers, estimant qu’il ne pouvait ignorer la radicalité du terroriste, versant lui-même dans l’islam radical – ce qu’il nie.

Amar Ramdani, ami proche d’Amedy Coulibaly, qu’il a également connu en détention, a écopé d’une peine de 20 ans de réclusion avec une peine de sûreté aux deux tiers pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Il est accusé d’avoir, avec son cousin Saïd Makhlouf, fait six allers-retours entre le nord de la France et la région parisienne pour acheminer des armes, ce que les deux hommes n’ont eu de cesse de nier, affirmant se livrer à du trafic de drogue. Des « déclarations évolutives et changeantes », selon les mots du président, qui n’ont pas convaincu la cour. Celui-ci avait « pleinement conscience » des projets d’Amedy Coulibaly même s’il n’en connaissait pas les détails. Ce qui explique, selon le président, le fait qu’il ait détruit ses puces téléphoniques après les attentats.

La cour a, en revanche, abandonné le caractère terroriste des charges pesant à l’encontre de son cousin, Saïd Makhlouf, le condamnant à 8 ans. « Il a apporté un acte logistique incontestable et déterminant dans la préparation des attentats », a précisé le président, tout en indiquant que ce dernier, qui ne connaissait pas Amedy Coulibaly pouvait ignorer ses projets. Conformément aux réquisitions du parquet, elle a également condamné Mohamed-Amine Farès, l’homme auprès de qui ils se seraient approvisionnés, à 8 ans pour association de malfaiteurs. Ce trafiquant de drogue notoire a toujours nié avoir versé dans le trafic d’armes.

Une lourde peine a également été prononcée contre Willy Prévost : 13 ans de réclusion de criminelle. L’homme a reconnu avoir acquis du matériel pour le compte d’Amedy Coulibaly, notamment une voiture, des couteaux ou des gazeuses lacrymogènes mais a toujours nié avoir eu connaissance des projets terroristes. Le trentenaire n’a eu de cesse de se présenter au cours du procès comme le souffre-douleur d’Amedy Coulibaly – l’enquête a d’ailleurs prouvé que ce dernier l’avait, par le passé, tabassé. Balayant cette idée, la cour a estimé que “ces explications ont été formulées très tardivement” et les faits remontent à plusieurs années. Il ne peut être établi que “Willy Prévost a pu agir sous la pression d’Amedy Coulibaly”. Le parquet avait requis 18 ans de prison à son encontre. En revanche, la cour d’assises a condamné son ami Christophe Raumel – le seul accusé à comparaître libre au procès – à 4 ans pour «association de malfaiteurs». Il a accompagné Willy Prévost acheter des gazeuses lacrymogènes ou faire retirer le traceur mais pouvait ignorer, aux yeux de la cour, le projet terroriste.

« Aucune adhésion à une quelquonque idéologie terroriste »

Les deux accusés belges, Michel Catino et Metin Karasular ont respectivement été condamnés à 5 ans et 8 ans d’emprisonnement, la cour ne retenant pas la qualification terroriste. Pour le premier, doyen des accusés, la cour d’assises a précisé “qu’une adhésion a une quelconque idéologie terroriste” : cet accro au jeu d’argent, présenté comme l’homme à tout faire du second, a reconnu avoir transporté un sac dans lequel ce serait trouvé deux armes mais a affirmé qu’il ignorait ce qu’il se trouvait à l’intérieur, lui espérait juste un petit billet pour nourrir sa passion. Un murmure d’incompréhension avait d’ailleurs parcouru la salle lorsque le parquet avait requis 15 ans à son encontre. La cour a également estimé que Metin Karasular, malgré plusieurs rencontres avec Ali Riza Polat et au moins une avec Amedy Coulibaly, pouvait ignorer les intentions de ce dernier. Deux listes sur le prix du C4 ou des munitions de kalachnikov avaient été retrouvées chez lui. “Bien qu’ayant fréquenté Coulibaly, il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance” des intentions de ce dernier, a précisé le président, rappelant que ce dernier s’était présenté de lui même à la police.

Eux aussi renvoyés dans le volet d’acheminement des armes au profit des frères Kouachi et d’Amedy Coulibaly, les deux garagistes ardennais Miguel Martinez et son associé Abdelaziz Abbad ont été condamnés à 7 et 10 ans de prison pour «association de malfaiteurs«. Les avocats généraux avaient requis 15 et 18 ans de prison à leur encontre. S’ils avaient soulevé les »interrogations persistantes« sur le rôle joué par Miguel Martinez, ils avaient estimé qu’il avait »a minima« participé à cette »recherche d’armes». Une accusation niée tout au long de l’audience par l’accusé. Ce dernier “n’ayant eu aucun contact avec Amedy Coulibaly, n’ayant aucune adhésion à une quelconque idéologie terroriste”, rien ne permet de prouver qu’il ait eu connaissance des projets terroristes. Abdelaziz Abbad, déjà condamné à 25 ans de prison pour un affaire liée à un meurtre, avait laissé entendre au début de l’enquête que Saïd Kouachi avait pu se rendre à son garage pour lui demander des armes. Une hypothèse qu’il a ensuite balayé catégoriquement pendant l’instruction et à l’audience, plaidant un “droit à l’erreur”.

Lourdes peines pour les absents

Enfin, conformément aux réquisitions, deux des trois «absents» à à l’audience, partis en Syrie en janvier 2015 ont été condamnés à des peines maximales : contre Mohamed Belhoucine, accusé de complicité, une peine de prison à perpétuité assortie d’une période de 22 ans de sûreté a été prononcée. Hayat Boumeddiene, l’ancienne compagne d’Amedy Coulibaly a, écopé de 30 ans de réclusion. Contrairement à Mohamed Belhoucine, probablement mort en Syrie, la jeune femme serait actuellement en fuite après être parvenue à s’enfuir du camp de Al Hol. «Elle adhérait depuis plusieurs années aux thèses djihadistes diffusées par l’Etat islamique», a insisté le président, rappelant son «statut particulier» lié au statut acquis par son mari. Selon une « revenante », entendue pendant le procès en qualité de témoin, celle-ci avait d’ailleurs pour projet « de rester sur zone et de retourner dans un autre califat ». Si la cour d’assises a été convaincue de la culpabilité de ce Mehdi Belhoucine, jugé pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, il a finalement été acquitté car déjà condamné pour la même infraction.