Un train Thalys, le 7 mars 2012 à Seclin, dans le nord de la France — PHILIPPE HUGUEN AFP

Quatre hommes, impliqués dans l’attaque d’un Thalys reliant Paris à Amsterdam en août 2015, comparaissent devant la cour d’assises spéciale depuis la mi-novembre. Un passager avait été grièvement blessé.

Ayoub El Khazzani, qui avait ouvert le feu à l’intérieur du train, doit répondre de « tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste » et d'« association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Ce citoyen marocain, alors âgé de 26 ans, agissait sur instruction d’Abdelhamid Abaaoud, coordinateur de la cellule terroriste ayant frappé la France et la Belgique en 2015 et 2016.

Ce lundi, les avocats des parties civiles se sont succédé à la barre pour plaider. Le verdict est attendu jeudi.

A la cour d’assises spéciale à Paris,

Il y a ceux qui ont peur de prendre le train. Ceux qui, tous les ans, autour du 21 août, tombent malades. Ceux qui cauchemardent toutes les nuits et ceux qui souffrent de dépression. Tout au long de leurs plaidoiries, les avocats des parties civiles ont rappelé ce lundi à la barre de la cour d’assises spéciales les traumatismes que subissent depuis cinq ans les passagers du Thalys dans lequel Ayoub El Khazzani, un djihadiste aujourd’hui âgé de 31 ans, a ouvert le feu. « On ne sort pas indemne d’un attentat. Même s’il ne s’agit que d’une tentative, on y survit », souligne Me Chantal Bonnard, la première à prendre la parole.

L’avocate défend plusieurs voyageurs, dont Damien A., un jeune homme de 33 ans « courageux et discret » qui a été le premier à essayer de maîtriser le tireur, Ayoub El Khazzani, alors que ce dernier sortait des toilettes armé d’une kalachnikov et d’un pistolet. La vie de son client, qui travaillait comme consultant pour une grande banque française, « a été totalement bouleversée », insiste-t-elle, ajoutant qu’il est toujours sujet à des « symptômes de stress post-traumatique ». Ce 21 août 2015, les quelque 300 passagers du Thalys étaient « promis à la mort, tous, sans distinction », poursuit la robe noire.

Une histoire qui « ne tient pas debout »

Revenant de la capitale des Pays-Bas où ils avaient passé quelques jours de vacances, l'acteur Jean-Hugues Anglade, ses deux enfants et son ex-compagne « ont cru que leur dernière heure était arrivée », explique leur avocate, Me Anne Alcaraz. « Leur traumatisme est réel. » « Tous les témoins des faits qui sont venus déposer à la barre durant le procès étaient des survivants », mais aussi « des victimes », complète l’avocat de l’Association française des victimes du terrorisme, Me Antoine Casubolo. Ils présentent tous « les mêmes symptômes, les mêmes peurs, les mêmes cauchemars qui leur empêchent de retrouver une vie normale ».

L’accusé a toujours affirmé qu’il ne comptait tuer que des membres de la Commission européennes et des militaires américains qu’ Abdelhamid Abaaoud, le coordinateur des attentats du 13-Novembre, lui aurait désignés comme cible. Il y aurait renoncé au dernier moment.

Comment le croire, alors qu’il n’avait « aucun élément » permettant de les identifie ? Et pourquoi avoir pris autant de munitions pour tuer un petit nombre de personnes ? Me Alcaraz est convaincue qu’El Khazzani avait délibérément choisi ce train qui était « le plus bondé » de la journée, et qu’il n’a « jamais renoncé » à son projet de commettre « un crime de masse ». Sa consœur, Me Chantal Bonnard, estime elle aussi que « l'histoire que s'est construite Ayoub El Khazzani ne tient pas debout ».

« Des braves, des héros. »

« S’il y avait un monstre dans ce train, il est tout aussi vrai qu’il y avait des gens normaux devenus des héros », observe Me Casubolo. « Face à leur destin, ces êtres du commun se sont révélés des hommes exceptionnels, des braves, des héros. » Sans l’intervention de Damien A., de Mark Moogalian, d'Anthony Sadler, d'Aleksander Skarlatos et de Spencer Stone, « une tuerie de masse aurait été commise », ajoute l’avocat de l’AFVT, qui demande une peine « sévère » pour l’assaillant et ses trois coaccusés.

Les avocats généraux présenteront mardi après-midi leurs réquisitions. Les avocats des quatre accusés, eux, plaideront mercredi. Le verdict est attendu jeudi en fin de journée.