Illustration de la prison de Rennes-Vezin où les deux individus ont été placés en détention provisoire. — C. Allain / 20 Minutes

Les policiers ont découvert lundi en fin d’après-midi le corps sans vie d’un homme de 59 ans dans son appartement situé rue Pierre Legrave dans le quartier de Paramé à Saint-Malo, a-t-on appris ce jeudi auprès du parquet de Rennes. La victime présentait de multiples lésions traumatiques.

L’enquête, confiée à la police judiciaire, a permis d’établir qu’une altercation très violente s’était produite au domicile de la victime dans la nuit de samedi à dimanche sur fond d’alcoolisation. Sa carte bancaire avait par ailleurs été dérobée et utilisée.

Ecroués pour meurtre, vol et escroquerie

Deux proches du quinquagénaire ont rapidement été interpellés dans cette affaire. Il s’agit de deux hommes âgés de 40 et 42 ans qui ont déjà été condamnés à plusieurs reprises par de la justice. Ils ont tous deux été déférés devant le parquet de Rennes mercredi avant d’être mis en examen et écroués pour meurtre, vol et escroquerie.