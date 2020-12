Ayoub El-Khazzani (à gauche) est jugé aux côtés de trois autres hommes — Elisabeth De Pourquery / AFP

Quatre hommes, impliqués dans l’attaque d’un Thalys reliant Paris à Amsterdam en août 2015, comparaissent devant la cour d’assises spéciale depuis lundi. Deux personnes avaient été blessées.

Ayoub El-Khazzani, qui avait ouvert le feu à l’intérieur du train, répond de « tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Ce citoyen marocain, alors âgé de 26 ans, agissait sur instruction d’Abdelhamid Abaaoud, coordinateur de la cellule terroriste ayant frappé la France et la Belgique en 2015 et 2016.

Ce mercredi, l’accusé a été une nouvelle fois interrogé par la cour. La cour d’assises spéciale espérait des réponses de la part du tireur du Thalys. Mais elle n’en a obtenu que des bribes et n’a pas caché sa frustration.

A la cour d’assises spéciale à Paris,

L’audience n’a commencé que depuis quelques heures quand le président, Franck Zientara, montre les premiers signes d’exaspération. « Mobilisez votre intelligence, votre mémoire ! » lance-t-il à Ayoub El Khazzani. Dans le box des accusés, le djihadiste de 31 ans, qui est jugé depuis un mois par la cour d’assises spéciale pour avoir ouvert le feu dans un Thalys en août 2015, ne cesse de répéter qu’il veut dire « la vérité ». Mais ses réponses déçoivent ceux qui espéraient comprendre sa radicalisation express, la préparation de l’attentat ou le rôle joué par Abdelhamid Abaaoud, le coordinateur des attentats du 13-Novembre. « Honnêtement, je ne me rappelle plus », répète-t-il plusieurs fois ce mercredi.

Chemise à carreaux rouge, queue-de-cheval, masque dissimulant une épaisse barbe, Ayoub El Khazzani n’a pas changé de ligne de défense depuis son dernier interrogatoire, il y a tout juste deux semaines. S’il est monté dans le train à Bruxelles, armé d’une kalachnikov, de neuf chargeurs, d’un pistolet Lugger M-80 et d’un cutter, c’était tuer des soldats américains et des membres de la commission européenne qu’Abaaoud lui avait désigné. En revanche, il ne comptait pas s’attaquer aux civils qui voyageaient cet été-là entre Paris et Amsterdam. « Vous partez avec un arsenal assez impressionnant pour ne tuer que quelques personnes, et alors que l’Etat islamique privilégie les attentats de masse ? » demande le président Zientara. « Oui… Je ne sais pas », répond El Khazzani, aidé par une traductrice.

Abaaoud le « poulpe »

A l’en croire, le jeune homme, qui a été maîtrisé par des passagers américains, voulait venger la destruction d’une mosquée, bombardée par des membres de la coalition internationale, quelques jours après son arrivée en Syrie, où il s’était rendu pour combattre Bachar al-Assad et « aider les médecins qui aident les gens ». Il se souvient encore de « l’odeur des corps brûlés, de la fumée ». « J’avais la haine, dit-il, la main sous la gorge. J’avais la tête qui brûlait de l’intérieur. » Profitant de son émotion et de sa colère, Abaaoud lui aurait alors proposé de commettre un attentat. Durant quatre jours environ, il entraîne El Khazzani à se servir d’une kalachnikov. « Il mettait des points sur les murs et je devais tirer dessus ».

Son séjour en Syrie ne dure étrangement que quelques jours, une semaine tout au plus. Il reprend la route des Balkans en compagnie d’Abaaoud. Mais El Khazzani, qui ne se montre pas très curieux, jure qu’il ne connaissait ni sa « destination finale », ni les détails du projet. « Cela semble étrange que vous ne posiez pas de questions pour savoir comment réussir cet attentat, souligne le président Franck Zientara. Vous voyagez ensemble, vous traversez quatre frontières ensemble. Vous êtes assez complices comme on le voit dans les messages échangés. Difficile de croire que vous ne parliez pas, à ce moment-là, de l’objectif, de ce que vous alliez faire. » « C’est quelque chose en moi que je n’aime pas, répond El Khazzani. J’écoute et j’obéis. »

-Qu’est-ce que vous pouvez nous dire d’Abaaoud ?

-Il est comme un poulpe, il s’adapte, il sait comment vous parler.

-C’est un poulpe, il sait parler d’accord, mais, je ne sais pas, est-ce qu’il était sympathique ?

-Comment vous dire, c’était une personnalité, il avait confiance en lui.

« Vous avez beaucoup botté en touche »

Ses explications demeurent globalement floues tout au long de l’audience. El Khazzani peut se souvenir de détails très précis de l’affaire. Mais quand les questions deviennent gênantes et mettent en cause d’éventuels complices, sa mémoire lui fait défaut. Est-il passé voir sa sœur à Bruxelles avant de partir commettre l’attentat ? Où se trouvait, dans la capitale belge, l’appartement dans lequel lui, Abaaoud et Bilal Chatra – l’un de ses coaccusés – sont restés les jours précédant l’attaque ? Qui est le chauffeur qui les y a conduits depuis Cologne en Allemagne ? « Je fais confiance à votre mémoire », lui lance, exaspéré, le président de la cour. Mais ce dernier n’obtiendra pas davantage de réponses de celui qui, depuis qu’il est en prison, étudie « les mathématiques et la science en général ».

En fin d’audience, son avocate, Me Sarah Mauger-Poliak, tente de lui faire lire la lettre qu’il a écrite dans un français phonétique aux passagers du train. « Je veux dire qu’il n’y a pas un jour où je ne pense à pas vous. Rien ne peut justifier de s’en prendre à un autre être humain ».

Me Louis Cailliez, l’un des avocats des parties civiles, lui demande alors s’il sait pourquoi Mark Moogalian – l’enseignant franco-américain qui a été grièvement blessé durant l'attaque – n’a pas voulu le pardonner lors d’une précédente audience. « Parce qu’il a été attaqué sans raison ? » demande El Khazzani. « En réalité, reprend l’avocat, il est prêt à vous pardonner. Mais il estime que vous ne dites pas toute la vérité. Sur les questions du président, vous avez beaucoup botté en touche. » Le verdict doit être rendu le 17 décembre.