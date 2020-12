Illustration d'un prêtre. — Maxime Le Pihif/SIPA

« Des lettres écrites à la main, ont été envoyées par La Poste ​à sept prêtres noirs africains avec leur nom et l’adresse du presbytère où ils vivent. Sur le courrier figure uniquement la mention "Allahou Akbar" [Dieu est le plus grand] en français et en arabe ». L’affaire inquiète le vicaire général du diocèse d'Avignon Pascal Molemb Emock mais aussi les autorités.

Une enquête préliminaire suite à ces courriers a été ouverte et confiée par le parquet d’Avignon à la brigade de recherches de la gendarmerie, ont indiqué les gendarmes, confirmant une information de France 3 Provence. Le parquet d’Avignon n’avait, lui, pas d’élément supplémentaire à communiquer dans l’immédiat.

Une affaire « prise très au sérieux »

« Il ne s’agit pas de menaces de mort directes, mais dans le contexte de menace terroriste, cette affaire est prise très au sérieux », a ajouté une source dans la gendarmerie. Les courriers proviennent du Gard voisin, selon la même source. « Je n’ai pas peur pour moi, je continuerai à vivre seul dans mon presbytère. Mais je suis responsable d’une communauté, je dois être prudent pour les paroissiens », a commenté pour France 3 un des prêtres qui a reçu ce courrier.

Fin octobre, une attaque au couteau perpétrée dans une basilique de Nice par un jeune Tunisien, depuis mis en examen et écroué notamment pour assassinats terroristes, a coûté la vie à trois personnes.