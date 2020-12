Le verdict au procès des attentats de janvier 2015 est attendu le 16 décembre. — CELINE BREGAND/SIPA

Quatorze personnes sont jugées par la cour d’assises spéciale de Paris pour leur implication, à divers degrés, dans les attaques terroristes des 7,8 et 9 janvier 2015.

Interrompu pendant un mois à cause du contexte sanitaire et de l’état de santé dégradé du principal accusé, le procès est entré cette semaine dans son ultime phase avec les réquisitions des magistrats du parquet antiterroriste.

Les deux avocats généraux ont requis des peines allant de cinq ans de prison à la réclusion criminelle à la perpétuité.

A la cour d’assises spéciale à Paris

« Il faut punir les vivants pour leurs fautes qui ont permis aux morts de tuer sur leur passage ». C’est en formulant ce vœu que l’avocate générale Julie Holveck a entamé, lundi matin, des réquisitions fleuve au procès des attentats de janvier 2015. Pendant une journée et demie, la magistrate et son confrère Jean-Michel Bourlès ont tenté de démontrer l’implication – à divers degrés – des quatorze accusés dans les attaques terroristes perpétrées par les frères Kouachi et Amedy Coulibaly. « Vous jugez une chaîne de responsabilités dont les conséquences (…) ont été dramatiques et ont entraîné la mort la mort de 17 personnes », a rappelé, émue, la jeune magistrate qui était de permanence le mercredi 7 janvier 2015, jour de la tuerie perpétrée à Charlie Hebdo.

Balayant la « prétendue cécité » et fustigeant « l’amnésie » de certains accusés présents devant la cour d’assises spéciale de Paris, les deux avocats généraux ont dénoncé un « défilé de Tartuffe ». Auteur direct des attentats de Montrouge et de l’Hypercacher, Amedy Coulibaly a bénéficié selon eux d’un soutien logistique et de la complicité de ces hommes. « Sans eux, Coulibaly n’est rien », a souligné la magistrate. À l’exception de deux accusés pour qui la circonstance aggravante de terrorisme n’a pas été retenue par le parquet antiterroriste, les avocats généraux ont estimé que les autres avaient « agi en connaissance de cause (…) sous le sceau du terrorisme ». Appelant les juges à condamner l’ensemble des accusés, ils ont requis des peines comprises entre cinq ans de prison et la réclusion à perpétuité.

Peines maximales pour les absents

Sans surprise, le parquet antiterroriste a requis la plus lourde peine à l’encontre de l’accusé principal, Ali Riza Polat. Qualifié de « pivot » dans l’organisation logistique des attaques de janvier 2015, le trentenaire d’origine kurde est le seul poursuivi, avec Mohamed Belhoucine (absent à l’audience et présumé mort) pour « complicité » des assassinats commis par les frères Kouachi et Amedy Coulibaly. Contre ces deux accusés, une peine de prison à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans a été requise.

Contre le cercle de connaissances « parisiennes » du tueur de Montrouge et de l’Hypercacher, les avocats généraux ont requis des peines allant de 5 à 20 ans de prison. Les accusés de la branche « belgo-ardennaises » du dossier sont visés par des réquisitions plus lourdes, avec des peines allant de 15 à 18 ans de prison.

Enfin, les peines maximales ont été réclamées à l’encontre des absents de l’audience, partis en Syrie en janvier 2015 et présumés morts ou recherchés depuis. Contre la veuve d’Amedy Coulibaly, Hayat Boumeddiene, le parquet a requis une peine de 30 ans de réclusion, et contre le frère de Mohamed Belhoucine, Mehdi Belhoucine, 20 ans de prison avec une période de sûreté aux deux-tiers ont été demandés.