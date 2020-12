Illustration d'un avocat. — A. Gelebart / 20 Minutes

Une nuit d’horreur. Celle du 18 au 19 mars 2017. Ce soir-là dans une maison de Bavilliers, dans le Territoire de Belfort, une adolescente de 16 ans avait vécu l’enfer. Elle avait été attachée, frappée, violée avant d’être enfermée dans des toilettes puis finalement abandonnée en forêt.

Plus de trois ans après les faits, cinq personnes étaient jugées la semaine dernière devant la cour d'assises des mineurs, rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard. Elles ont toutes été condamnées à des peines de prison. La plus lourde est revenue à un certain Mike, qui a écopé de vingt ans de réclusion. La meilleure amie de la victime, elle, a pris 5 ans de prison, dont trois ferme.