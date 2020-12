Nadine Morano. — Jacques Witt/SIPA

Une étudiante de 22 ans et un homme de 48 ans ont comparu jeudi devant le tribunal de Nancy pour avoir proféré des menaces et insultes en ligne contre Nadine Morano, rapporte L'Est Républicain.

Dans le premier cas, une étudiante en pharmacie de la région parisienne était jugée pour avoir posté un tweet menaçant. « Morano comme Zineb El Rhazoui, je vous roule dessus bandes de p****s », avait-elle écrit en octobre 2019. Elle a écopé d’un stage de citoyenneté et devra verser 500 euros de préjudice moral. Dans le second cas, un quinquagénaire de la région de Cognac avait lui envoyé des insultes à la députée européenne, via Messenger. Il a été condamné à un mois de prison avec sursis et également 500 euros de préjudice moral.

« Nadine Morano est la cible constance de menace de viols, elle a peur pour sa famille », a plaidé à l’audience son avocate Me Cécilia Mouchoux.