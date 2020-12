Photo d'illustration d'un policier. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Il y a cinq mois et demi, un policier était victime d’une violente agression au moment de retrouver son domicile à Gerland. Quatre jeunes Lyonnais viennent d’être placés en détention selon Le Progrès. Cela porte à présent à six le nombre de suspects détenus dans cette affaire, alors qu’un mineur de 14 ans, arrêté en juin, se trouve également sous contrôle judiciaire.

Dans la nuit du 13 au 14 juin, l’agent de la paix de 34 ans, hors service et en tenue civile au moment des faits, regagnait son appartement avec sa compagne, près de la Halle Tony-Garnier (Lyon 7e). Un véhicule a failli les percuter et, comme l'indiquait en juin le procureur de la République de Lyon Nicolas Jacquet, « le conducteur et son passager sont descendus en l’invectivant en ces termes ''Sale flic, on va t’enculer'' ».

Agression d’un policier à Lyon : « Ils ont pris ma tête pour un ballon de foot », témoigne la victime https://t.co/h9mYzgWT87 via @20minutesLyon pic.twitter.com/Q41SGNvW23 — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) June 21, 2020

Des fractures de la cheville et 45 jours d’ITT pour le policier

Le policier a ensuite été roué de coups, lorsque l’un des deux individus est revenu, quelques instants plus tard, accompagné d’une dizaine de personnes « dont une au moins avait une barre de fer », selon le procureur. La victime a subi plusieurs fractures de la cheville et s’est vue prescrire 45 jours d’ITT.

Dès le lendemain, trois suspects dont deux mineurs, tous habitant dans le quartier de Gerland, ont été mis en examen, et deux d’entre eux (âgés de 17 et 18 ans) ont été écroués. Cinq nouveaux suspects ont depuis été identifiés par la Sûreté départementale, puis interpellés les 17 et 18 novembre. Quatre d’entre eux, âgés de 19 à 24 ans et tous originaires de Gerland, ont donc été mis en examen et écroués selon Le Progrès.