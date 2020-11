La salle où se déroule le procès des attentats de janvier 2015 est désespérément vide depuis trois semaines — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Le procès est suspendu depuis trois semaines en raison de cas de Covid parmi les accusés.

L'Etat de santé du principal accusé étant jugé incompatible avec sa présence dans la salle d'audience, le président envisage de lui faire assister aux débats en visio, selon une ordonnance tout juste publiée.

Son avocate dénonce un grave manquement aux droits de la défense.

Aller au bout, coûte que coûte. Après trois semaines de suspension, le président de la cour d’assises spéciale, Régis de Jorna, a annoncé jeudi aux différentes parties que le procès des attentats de janvier 2015 reprendrait lundi, et ce, même si l’état de santé du principal accusé, Ali Riza Polat, ne lui permet pas d’assister aux audiences. Le Franco-Turc de 35 ans, jugé pour complicité de crimes, s’était senti mal fin octobre, juste après les deux jours d’interrogatoire consacrés aux lourdes accusations dont il fait l’objet. Après un premier test négatif, il avait finalement été déclaré positif au coronavirus le 31 octobre, entraînant de fait la suspension du procès alors que débutaient à peine les plaidoiries des parties civiles.

« L’état de santé de l’intéressé n’est, à ce jour pas compatible avec une comparution physique à l’audience mais sa participation par visio-conférence est toutefois possible », a indiqué le magistrat dans un courrier envoyé aux avocats. Ce dispositif s’est largement développé dans les juridictions depuis le premier confinement mais n’était jusqu’à présent pas autorisé pour les procès d’assises. Jusqu’à une ordonnance présentée mercredi par le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti.

Si le texte reprend dans sa majeure partie les dispositions adoptées au printemps pour permettre d’adapter l’activité des juridictions aux contraintes sanitaires, il introduit une exception, qui semble avoir été écrite pour le procès des attentats. « Les dispositions du présent article ne sont applicables devant les juridictions criminelles qu’une fois terminée l’instruction à l’audience. » Comme c’est donc le cas ici.

Des droits de la défense « bafoués », selon son avocate

Dans son courrier, le président précise que seul Ali Riza Polat suivra la suite des débats par visio-conférence, les deux autres accusés contaminés par le coronavirus – Metin Karasular et Saïd Makhlouf – étant guéris. « Qu’un ancien avocat, devenu garde des Sceaux, puisse ainsi bafouer les droits de la défense est une honte, a fustigé Me Isabelle Coutant-Peyre, l’avocate d’Ali Riza Polat. C’est d’autant plus inacceptable que sa contamination est de la responsabilité de cette cour d’assises où il a été contaminé. » Selon sa conseil, Ali Riza Polat a passé un scanner cette semaine mettant en lumière une atteinte importante au niveau des poumons et doit subir ce vendredi une endoscopie du système digestif. « Comment peut-on affirmer que quelqu’un gravement atteint peut être attentif en visio-conférence ? », déplore son avocate.

La question de la compatibilité des règles sanitaires avec les droits de la défense s’est posée dès les premiers instants de ce procès. Le port du masque, notamment pour les onze accusés présents, a ainsi occupé les premiers jours d’audience. Car dans un procès, les non-dits, les larmes ou les sourires, sont parfois aussi « parlants » que les déclarations elles-mêmes. Mis bout à bout, ces éléments permettent à la cour de cerner les accusés et leur état d’esprit. La question se pose désormais pour la visio puisque si les débats sont clos, le procès est prévu pour durer encore quinze jours. Et si son état de santé ne s’améliore pas, Ali Riza Polat, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pourrait apprendre le verdict depuis sa cellule.