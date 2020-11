Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia Daval, lors du procès à Vesoul. — SEBASTIEN BOZON / AFP

Après avoir tenté en vain d’obtenir de nouvelles explications sur le meurtre de sa fille Alexia, Isabelle Fouillot a souhaité ce vendredi un « bon séjour en prison » à Jonathann Daval à la barre de la cour d’assises de Haute-Saône. « Je pense qu’Alexia voulait s’en aller, c’est pour ça que tu l’as tuée ? », a interrogé Isabelle Fouillot qui s’est directement adressée d’une voix douce à son ancien gendre, refusant de croire que sa fille ait été tuée pour « de simples mots… »

« Non », a catégoriquement répondu Jonathann Daval qui avait reconnu jeudi pour la première fois avoir volontairement « donné la mort » à son épouse en l’étranglant à l’issue d’une dispute. « C’est une dispute Isabelle, faut le croire, c’est une dispute. (…) J’ai perdu pied. Tout est ressorti en moi, toutes ces années de colère, que j’ai emmagasinées, ces reproches », a-t-il dit. « Quel gâchis. Tu as détruit Alexia et tu nous a détruis aussi », a lâché Isabelle Fouillot, ajoutant cette fois froidement : « Je te souhaite un bon séjour en prison Jonathann. »