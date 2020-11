Illustration d'un avocat ici dans une salle d'audience du tribunal de grande instance de Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Le tribunal correctionnel de Vannes (Morbihan) a condamné mercredi une femme de 51 ans à six mois de prison avec sursis pour avoir agressé et blessé son ex-compagnon en juin. D'après Ouest-France​, la victime a reçu plusieurs coups de pince à épiler au niveau du thorax et d’un bras. Portés par la prévenue, ces coups ont occasionné sept jours d’ITT à la victime.

Le couple, qui a vécu dix ans de relation toxique, était en instance de séparation et avait interdiction d’entrer en contact. Ce jour de juin, la femme avait pourtant échangé quelques messages avec son ex avant de le rejoindre devant un magasin vannetais. C’est là, en pleine rue, qu’elle a agressé l’homme avec qui elle vivait.

Jugée coupable de violence aggravée, elle a été condamnée à six mois de prison avec sursis, ajoute Ouest-France. Une peine assortie d’une obligation de soins et d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime.