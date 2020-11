Reconstitution de l'attaque déjouée en août 2015 dans un train Thalys Amsterdam-Paris — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Quatre hommes, impliqués dans l’attaque d’un Thalys reliant Paris à Amsterdam en août 2015, comparaissent devant la cour d’assises spéciale. Deux personnes avaient été blessées.

Ayoub El-Khazzani, qui avait ouvert le feu à l’intérieur du train, répond de « tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Ce citoyen marocain, alors âgé de 26 ans, agissait sur instruction d’Abdelhamid Abaaoud, coordinateur de la cellule terroriste ayant frappé la France et la Belgique en 2015 et 2016.

Au troisième jour du procès, une commissaire de police est venue détailler le travail des enquêteurs de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire.

« On s’est rendu compte qu’il était un maillon d’un réseau organisé projeté depuis la Syrie pour toucher la France. » Robe noire, cheveux courts et lunettes sur le nez, cette commissaire qui était à la tête du pôle « enquêtes » de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire prend ses notes posées sur le pupitre. Elle se plonge dedans et revient cinq années en arrière. Un soir d’août 2015, elle a été avertie qu’un homme armé d’une kalachnikov et d’un pistolet avait fait irruption dans un Thalys reliant Amsterdam à Paris, avant d’être maîtrisé par des passagers.

En un peu moins de trois heures, elle mobilise son équipe et se rend à Arras, où le train s’est immobilisé. Quelque 342 passagers ont été réunis dans une salle communale, non loin de la gare. Il faut les interroger, vérifier que certains ne soient pas connus des services de police. Un travail colossal. Le suspect, lui est mutique au moment de son interpellation. Il ne donne qu’un nom et une date de naissance aux agents du commissariat local : Ayoub El-Khazzani, né le 3 septembre 1989.

« C’était peu crédible… »

Cinq ans plus tard, le djihadiste marocain de 31 ans est jugé par la cour d’assises spéciales à Paris. Les investigations ont révélé qu’après un séjour en Syrie, cet homme aux cheveux longs et à l’épaisse barbe avait gagné l’Europe en compagnie d’Abdelhamid Abaaoud, le coordinateur des attaques du 13-Novembre, qui lui avait demandé de commettre un attentat. Aujourd’hui, il assure qu’il était monté dans le train avec toutes ces armes uniquement pour s'attaquer aux militaires américains qui se trouvaient à bord. Un projet auquel il aurait renoncé au dernier moment.

Mais à l’époque, lorsqu’il a été placé en garde à vue, il avait avancé une tout autre explication. Les armes auraient été découvertes dans un parc à Bruxelles. Il aurait ensuite voulu les utiliser pour commettre un braquage dans le Thalys. « C’était peu crédible », poursuit la commissaire. Mis « face à ses contradictions », il s’était braqué et avait fait valoir son droit à garder le silence.

Les enquêteurs de la Sdat ont, en effet, rapidement été convaincus qu’ils étaient face à un terroriste. L’exploitation de son téléphone Samsung leur a notamment donné quelques indices quant à ses intentions véritables. « On s’est vite rendu compte que c’était quelqu’un d’aguerri aux techniques d’anonymisation », poursuit la policière, précisant que l’appareil était « vierge de toute donnée ». En réalité, « il commençait son existence le jour des faits ».

Connus des services étrangers

Il avait utilisé le téléphone avant de monter dans le train pour se créer une adresse mail et joindre trois numéros. Avant d’ouvrir le feu dans le Thalys, il s’en était servi pour rechercher des anasheed, c’est-à-dire des « chants religieux qui exhortent les djihadistes à combattre », résume la commissaire dont le nom, pour des raisons de sécurité, n’a pas été donné par la cour.

Les enquêteurs parviennent ensuite à se procurer les identifiants de son compte Facebook qu’il avait créé en 2010. Pendant quatre ans, il ne l’avait pratiquement pas utilisé. Mais en 2014, le jeune homme a commencé à poster régulièrement « des vidéos et des images promouvant un islam radical ». Certaines d’entre elles montraient « un homme avec les mains coupées après avoir volé ». El-Khazzani n’hésitait pas à vanter « les vertus de la mort en martyr », à présenter « la France comme un Etat terroriste », à dénigrer les femmes.

« La coopération internationale, dans ce dossier, a été déterminante », souligne la policière, qui a témoigné quatre heures. Ayant appris qu’il avait habité en Espagne, les enquêteurs se sont tournés vers l’officier de liaison espagnol affecté à la Sdat. Il leur a indiqué qu’El-Khazzani s’était fait remarquer, là-bas, avec son frère, qui était « un prédicateur pro djihad ». Il était aussi connu, dans ce pays, pour trafic de stupéfiants.

Une enquête « dense »

Les policiers belges, avec lesquels ils ont constitué une équipe commune d’enquête, leur ont fait savoir qu’il était connu outre-quiévrain pour radicalisation depuis 2012. Une perquisition a été menée au domicile de sa sœur, à Molenbeek, chez qui El-Khazzani a habité à partir de mai 2014

Il avait quitté la Belgique en mai 2015 pour se rendre en Turquie, via Berlin, puis gagner la Syrie. Il avait ensuite rejoint la Grèce sous une fausse identité, en compagnie d'Abdelhamid Abaaoud dont l’ADN a été retrouvé sur l’un des chargeurs de sa kalachnikov, l’une des « armes privilégiées des combattants djihadistes », note la commissaire qui est restée cinq ans à la Sdat avant de rejoindre un autre service de la direction centrale de la police judiciaire. Le 25 août 2015, il est mis en examen.

Avant de reprendre ses notes, cette spécialiste du terrorisme et de l’islam radical livre à la cour sa conviction. Le 21 août 2015, « je pense qu’on a échappé au pire ». Avant de partir, elle s’excuse : « J’ai été un peu longue mais l’enquête était dense. » Le procès doit durer jusqu’au 17 décembre. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.