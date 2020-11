Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia Daval, accompagnée de son mari Jean-Pierre Fouillot, le 18 novembre 2020. — AFP

Au procès de Jonathann Daval, la mère de la victime a succédé à son père à la barre ce mercredi. Isabelle Fouillot a dit vouloir « défendre la mémoire de sa fille », appelant l’accusé à être « un homme » et à dire « la vérité ». Alexia Daval avait été retrouvée morte le 30 octobre 2017 dans un bois à quelques kilomètres du domicile conjugal de Gray-la-Ville (Haute-Saône).

« Je suis là pour Alexia, pour défendre sa mémoire. Elle nous manque tous les jours », a-t-elle déclaré à la barre, la voix brisée par l’émotion. Les avocats de la défense ont essayé d’instiller l’idée que « c’était la faute d’Alexia », mais « ils ne connaissaient pas Alexia, [qui] était tout sauf écrasante », a poursuivi Isabelle Fouillot.

« Aussi gentil que diablotin »

Celle-ci a lu une carte écrite par sa fille à Jonathann Daval, dans laquelle elle parle de l’accusé comme d’un « être atypique, aussi gentil que diablotin », le faisant fondre en larmes dans son box. « Tu représentes mon ami, mon amant, mon confident (…) Tu m’es indispensable pour faire tourner ma terre », écrivait la jeune femme, dont le corps sans vie a été retrouvé le 30 octobre 2017 dans un bois de Haute-Saône.

La mère d’Alexia s’est alors adressée à Jonathann : « Tu as tout détruit, voilà où mène le mensonge ». « Toi seul peux nous la dire [la vérité] », a-t-elle poursuivi, même si après tous les revirements de l’accusé durant l’instruction, elle a « peur » que « chaque mot qui sortira de sa bouche (…) soit un mensonge ». « J’aimerais que, pour une fois, tu sois un homme dans ta vie et que tu prennes tes responsabilités », a encore martelé la mère d’Alexia.

« L’enfant c’est toi »

Evoquant la possibilité d’un divorce ou d’une séparation possiblement demandée par Alexia, Isabelle Fouillot a enchaîné : « Je pense que tu ne voulais pas. Car tu nous perdais nous, tout l’amour qu’on t’avait apporté ». Et d’asséner à propos du désir d’enfant contrarié d’Alexia : « Tu ne voulais pas d’enfant, parce que l’enfant c’est toi ». Me Ornella Spatafora, l’une des avocates de l’accusé voit « un couple où ni l’un ni l’autre n’admet que la relation est vouée à l’échec ».

La sœur d’Alexia, Stéphanie, 37 ans, a estimé de son côté que sa sœur était « désespérément seule ». Seule à la signature de l’achat de la maison du couple, seule dans son parcours de procréation médicalement assistée. « Comme elle se sent seule, elle envoie des SMS. Elle le provoquait pour lui dire : « Rentre, j’ai besoin de toi » », confie-t-elle.

Fuite en avant

« Mon ressenti personnel, c’est que depuis le mariage, il y a une fuite en avant de l’accusé », a-t-elle poursuivi. Et même si l’on accepte la figure d’une Alexia « dominatrice » décrite par la défense, « est-ce que ça donne le droit de battre, de massacrer, de dissimuler, de mentir ? Non, sinon on excuserait toutes les violences conjugales ».

Un échange houleux entre Me Schwerdorffer, autre avocat de l’accusé, et Stéphanie Gay a aussi porté sur l’inimitié entre les familles d’Alexia et celle de Jonathann. Dans la matinée, le père d’Alexia avait réclamé « la peine maximale » à l’encontre de Jonathann Daval jugé pour « meurtre sur conjoint » et qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité.