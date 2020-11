Illustration du tribunal de grande instance de Rennes, au sein de la Cité judiciaire. — C. Allain / 20 Minutes

L’audience aura duré près de cinq heures. Le temps nécessaire aux magistrats pour tenter de démêler l’improbable histoire qu’ils avaient à juger. Mardi, un homme et deux femmes étaient convoqués devant le tribunal correctionnel de Rennes pour une affaire d’escroquerie, de proxénétisme et d’abus de faiblesse à l’encontre de personnes âgées.

L’histoire avait commencé en 2018 quand une femme avait prêté son identité à une ressortissante camerounaise en situation irrégulière afin de lui permettre de travailler. Cette dernière effectuera quelques missions dans un hôtel de la périphérie rennaise avant de se tourner vers la prostitution. A l’aide d’annonces diffusées sur Internet, cette femme aujourd’hui âgée de 39 ans proposait des relations sexuelles tarifées. Elle postait dans le même temps des annonces ciblant des hommes âgés en quête d’une relation amoureuse. D’abord pacsée à un homme de 61 ans, elle avait fini par le quitter. Elle est désormais pacsée avec un homme de 79 ans, soit « deux fois son âge » comme l’a relevé la présidente.

Jugée pour abus de faiblesse, la jeune femme a été relaxée de ces faits. Elle a en revanche été condamnée à trois mois de prison avec sursis pour l’ouverture frauduleuse d’un compte auprès d’un service bancaire. La femme qui lui avait « prêté » son identité a écopé de deux mois avec sursis pour « aide au séjour irrégulier ».

Lors de cette audience, c’est le rôle de l’homme qui a davantage interrogé les magistrats. Originaire du Cameroun, ce dernier avait rencontré la trentenaire lors d’un séjour en Afrique. Il l’avait « draguée » avant d’apprendre que cette dernière était sa demi-sœur. A l’arrivée de cette dernière en France, il l’avait hébergée. Plusieurs personnes de leur entourage ont témoigné des liens étranges entre la prévenue et cet homme, tantôt présenté comme son compagnon, tantôt comme son demi-frère, tantôt comme son proxénète. Son ex-compagne le décrit comme « menteur, manipulateur ». « Il conteste tout. J’aurais espéré une version plus crédible. On reconnaît les manières du maquereau », estimait la procureure de la République.

Les enquêteurs découvriront que les annonces de prostitution avaient été postées depuis son domicile, tout comme les photos en petite tenue. « Qui les a prises ces photos ? ». « Une femme que j’avais rencontrée à l’arrêt de bus », promet la mise en cause sans convaincre. L’homme qui l’hébergeait a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour aide au séjour irrégulier et proxénétisme par aide, assistance ou protection. Comme soulagé, il a remercié les juges avant de quitter la salle.