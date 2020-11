De la cocaïne. (Illustration) — WPA/SIPA

Deux hommes ont été condamnés à un an de prison ferme avec maintien en détention et un autre à un six mois de prison avec sursis ce lundi par le tribunal correctionnel de Bordeaux. La semaine dernière, ils ont été arrêtés par hasard pour trafic de cocaïne. Pourquoi par hasard ? Tout simplement parce que les trafiquants ont été repérés par les policiers à cause d’un créneau raté dans le quartier de la Benauge,​ relate Sud Ouest.

Depuis plusieurs jours, les forces de l’ordre ont renforcé les contrôles. Mardi dernier, il remarque une voiture en difficulté pour se garer. Ils approchent et là ils sentent une forme odeur de cannabis. Lors de l’inspection du véhicule, ils découvrent une vingtaine d’ovules de cocaïne pour un poids total de 227g. La drogue avait été ramenée de Limoges dans la nuit et devait être écoulée sur Bordeaux.