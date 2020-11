Le palais de justice de Vesoul. — Wikicommons

Les avocats de Jonathann Daval, le meurtrier présumé de sa femme Alexia, avait demandé un report du procès de leur client.

Leur demande a été rejetée et le procès débutera donc lundi prochain, le 16 novembre, devant la cour d’assises de Haute-Saône, à Vesoul.

« Nous avons des interrogations sur le port du masque pendant les débats et la présence de la famille au procès. Nous ne voulons pas que la famille de Jonathann ne puisse pas assister au procès, ce serait catastrophique », a expliqué l’une de ses avocats.

Le procès de Jonathann Daval, jugé pour le meurtre de sa femme Alexia, aura bien lieu la semaine prochaine, du 16 au 20 novembre. La demande de report a été rejetée, a indiqué lundi l’un de ses avocats qui estimaient la cour d’assises de Vesoul peu compatible avec les contraintes liées au Covid-19.

« Nous avons eu une réponse du président de la cour d’assises jeudi qui nous (a) dit qu’il est opposé à notre demande de renvoi », a indiqué Maître Ornella Spatafora, qui assure la défense de Jonathann Daval avec ses confrères Randall Schwerdorffer et Samuel Esteve. Les trois souhaitaient une salle plus grande afin de garantir une meilleure distanciation et un accueil plus large du public.

Les avocats de Jonathann Daval ont demandé au président de la cour d’assises de la Haute-Saône de s’entretenir « avec lui cette semaine sur les mesures sanitaires et les modalités du déroulement du procès », a par ailleurs indiqué lundi Me Spatafora. « Nous avons des interrogations sur le port du masque pendant les débats et la présence de la famille au procès. Nous ne voulons pas que la famille de Jonathann ne puisse pas assister au procès, ce serait catastrophique », a-t-elle ajouté.

Reporté à mars avant d’être de nouveau fixé à novembre

Le procès, qui s’annonce très médiatisé – une quarantaine de journalistes sont accrédités – avait été initialement reporté à mars 2021 en raison de l’épidémie de coronavirus, avant d'être de nouveau fixé à novembre afin de ne pas dépasser le délai maximum de détention provisoire.

Jonathann Daval, 36 ans, va comparaître pour « meurtre sur conjoint », des faits passibles de la réclusion à perpétuité. Le corps de sa femme Alexia, une employée de banque de 29 ans, avait été retrouvé dissimulé sous des branchages et partiellement brûlé, le 30 octobre 2017 en Haute-Saône.

Jonathann Daval avait joué pendant trois mois l’époux éploré avant de reconnaître l'avoir frappée et étranglée dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 à leur domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône), lors d’une violente querelle conjugale. A l’issue d'une reconstitution du meurtre effectuée en juin, il avait finalement admis avoir procédé à la crémation partielle du corps dans un bois voisin.