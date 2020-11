Sid-Ahmed Ghlam comparaissait devant la cour d'assises spéciale de Paris — BENOIT PEYRUCQ / AFP

Sid-Ahmed Ghlam, 29 ans, comparaît depuis le 5 octobre devant la cour d’assises spéciale pour « assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

Il est accusé d’avoir tué, en avril 2015, une jeune femme de 32 ans et d’avoir projeté de commettre un attentat dans une église de Villejuif (Val-de-Marne). A ses côtés, neuf autres personnes sont jugées pour l’avoir aidé à des degrés divers.

Les juges ont condamné ce jeudi Ghlam a une la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Ses avocats ont fait savoir son intention de faire appel.

A la cour d’assises spéciale à Paris,

Ils ont délibéré près de neuf heures. Les magistrats de la cour d’assises spéciales ont déclaré Sid-Ahmed Ghlam, 29 ans, coupable d’avoir tué Aurélie Châtelain, 32 ans, et d’avoir fomenté un attentat dans des églises de Villejuif (Val-de-Marne) en avril 2015. Les juges ont suivi les réquisitions des avocates générales et ont condamné le jeune homme à la prison à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de vingt-deux ans de réclusion et d’interdiction de séjour définitive du territoire français. « Dans le contexte actuel qui est très difficile pour notre pays, la décision est peut-être compréhensible », concède Me Christian Benoît, l’un de ses quatre avocats qui avaient plaidé l'acquittement.

« Comme nous l'avons craint, la décision a été prise sous le coup l’émotion, sous la pression de l’opinion publique mais pas en droit », a fait savoir à la presse Me Gilles-Jean Portejoie, l’un de ses défenseurs, précisant que son client allait faire appel. Tout au long de son procès, l’accusé n’a cessé de clâmer son innoncence. Selon lui, Aurélie Châtelain aurait été tuée par un certain « Abou Hamza », un mystérieux djihadiste envoyé par ses commanditaires pour l’aider à commettre un massacre dans une église. Mais l’enquête, menée par la DGSI et la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, n’a jamais permis d’établir l'implication d'un deuxième homme sur les lieux.

« Je culpabilise et je culpabiliserai toute ma vie »

Ghlam, en revanche, parle sans difficulté du projet d'attentat qu’il envisageait de commettre au nom de Daesh. Là encore, ses explications pour minimiser ce projet peinent à convaincre. Il s’agissait, a-t-il expliqué à la barre, simplement de faire « peur » aux paroissiens présents. Il affirme qu’il a finalement renoncé à commettre une attentat, choqué par la mort d’Aurélie Châtelain, et qu’il s’était volontairement blessé par balle, avec l’arme du crime, à la cuisse pour échapper « aux représailles » de ses donneurs d’ordre qui se trouvaient en Syrie.

Des kalachnikovs, des chargeurs, deux pistolets, un Sig Sauer et un Sphinx, un gilet pare-balles… Un arsenal impressionnant avait été retrouvé dans son véhicule et dans son studio du 13e arrondissement de Paris. Les enquêteurs avaient aussi retrouvé une déclaration d’allégeance à Daesh. A l’audience, Ghlam a reconnu avoir « adhéré » à « l’idéologie » du groupe terroriste. Il se serait également rendu à deux reprises en Turquie où il a rencontré des hauts dignitaires de l’état islamique. Depuis qu’il est détenu, il affirme être en voie de déradicalisation.

"C'est quelqu'un d'ignoble..." La réaction du père d'Aurélie Châtelain au verdict (cc @20Minutes) pic.twitter.com/2JOUHbInlo — Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) November 5, 2020

« C’est quelqu’un d’ignoble, il n’y a pas d’humanité », a déclaré aux journalistes Jean-Luc Châtelain, le père d’Aurélie. Même si Ghlam a écopé de la peine maximale, ce verdict « ne nous satisfera jamais, bien sûr », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas ça qui nous rendra Aurélie. » Invité à s’exprimer une dernière fois ce jeudi matin, l’étudiant algérien avait, pour la première fois depuis le début du procès, exprimé des regrets. « Je regrette amèrement mon parcours. Je culpabilise et je culpabiliserai toute ma vie », a-t-il déclaré avant que les juges ne se retirent pour délibérer.

« Ils se sont excusés sincèrement, ça se sent »

Les neuf autres accusés, jugés pour l’avoir aidé à des degrés divers, ont écopé de peine allant de cinq ans de prison à la perpétuité. Dans le box, certains ont souligné avec force qu’ils n’avaient rien à voir avec les faits et exprimé leur soutien aux proches d’Aurélie Châtelain. « Ils se sont excusés sincèrement, ça se sent », explique le père d’Aurélie, qui est allé voir l’un d’eux pour lui souhaiter « bon courage » en prison. « On a appris à connaître les autres accusés. On sent que, chez eux, il y a de l’humanité. »

La mère d’Aurélie Châtelain, elle, regrette que Ghlam n’ait pas avoué l’assassinat de la jeune femme, ni expliqué ce qui s’était passé le dimanche 19 avril, sur ce parking désert de Villejuif où le corps d’Aurélie a été retrouvé. « On était venu chercher des réponses, souffle Marie-Evelyne Lerouge. J’aurais simplement aimé qu’il dise "oui, c’est moi". Simplement ça, sans chercher plus d’explications, comment ça s’est passé. Juste, "oui, c’est moi". On aura toujours quelque part dans la tête un petit doute. Mais il ne pourra plus jamais faire de mal autour de lui. »