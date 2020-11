PROCES La défense de Sid-Ahmed Ghlam a plaidé durant plus de deux heures devant la cour d’assises spéciale, ce mercredi après-midi

Sid-Ahmed Ghlam ni son implication dans le meurtre de Aurélie Châtelain, lors de l'attentat avorté de Villejuif. — VU LAURENT/SIPA

Sid-Ahmed Ghlam, 29 ans, comparait depuis lundi devant la cour d’assises spéciale pour « assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

Il est accusé d’avoir tué, en avril 2015, une jeune femme de 32 ans et d’avoir projeté de commettre un attentat dans une église de Villejuif (Val-de-Marne). A ses côtés, neuf autres personnes sont jugées pour l’avoir aidé à des degrés divers.

Ce mercredi, ses quatre avocats se sont succédé à la barre et ont demandé à la cour d’acquitter leur client pour le meurtre d’Aurélie Châtelain, affirmant que rien ne prouvait qu’il en était l’auteur.

A la cour d’assises spéciale à Paris,

Me Gilles-Jean Portejoie est un avocat adroit. Ce vieux routier des prétoires a décelé une faille dans l’argumentaire des deux avocates générales qui ont requis, lundi, la perpétuité contre Sid-Ahmed Ghlam, accusé d’avoir assassiné une jeune femme et projeté un carnage dans une église de Villejuif (Val-de-Marne) en 2015. « Vous, l’accusation, qui avez la charge de la preuve, vous ne savez toujours pas aujourd’hui comment Aurélie Châtelain est morte », martèle l’ancien bâtonnier de Clermont-Ferrand. Par conséquent, il estime que le doute doit bénéficier à son client, ce dernier ayant toujours clamé ne pas être l’assassin de professeure de fitness de 32 ans. « Quand l’accusation vient vous dire qu’elle ne sait pas, alors vous ne pouvez qu’acquitter. »

Puis, s’adressant à la présidente Xavière Siméoni, le ténor assure qu’il pourrait presque arrêter là sa plaidoirie. Mais Me Gilles-Jean Portejoie, qui multiplie les effets de manche, insiste. « Dans l’enceinte pénale, il n’y a pas de place pour les suppositions », pour les « thèses » et « surtout pas pour les hypothèses ». Il faut, dit-il, des « preuves irréfutables » pour condamner quelqu’un à la prison à vie. Or, quels sont les éléments indiquant que Sid-Ahmed Ghlam est bien l’assassin de la jeune femme ? Il n’y a « pas de témoin à charge direct », « pas de mobile ». « Quel est intérêt de ce garçon, qui s’apprête à aller commettre un massacre dans une église de Villejuif, à tuer Aurélie Châtelain ? Quel intérêt a-t-il à tirer deux coups de revolver ? A faire du bruit ? A attirer l’attention sur lui ? »

« Les ratés de l’enquête »

Son fils, Me Renaud Portejoie, dit comprendre « la frustration des parties civiles », elles qui attendaient de ce long procès des réponses qu'elles n'ont pas eues. Mais, poursuit-il, « l’établissement de cette vérité judiciaire est en souffrance, elle fait défaut ». Selon lui, l’accusation n’a pas réussi à prouver que Sid-Ahmed Ghlam était bel et bien le tueur d’Aurélie Châtelain.

Après avoir dénoncé « les ratés de l'enquête », il revient ensuite sur l'attitude de son client qui, tout au long du procès, « est apparu froid, mécanique, sans émotion, réfléchi dans ses propos ». Pour expliquer sa radicalisation, il évoque « les failles, les fêlures dans son parcours de vie ». Une mère en dépression depuis la mort de l’un de ses fils en 2011, un père « très souvent absent, extrêmement dur et sévère à l’égard de son fils » et qui a refusé que ce dernier se marie en 2014.

L’avocat assure ensuite que son client « pouvait parfaitement, malgré sa blessure, commettre un massacre », ce qu’il reconnaît avoir prévu de faire. Mais « il y a renoncé », soutient-il, ajoutant que Sid-Ahmed Ghlam est en train de se déradicaliser. Lui succédant à la barre, Me Christian Benoît complète : « Rien ne prouve qu’il s’est tiré accidentellement une balle dans la jambe », ce qui, selon l’accusation, aurait mis prématurément un terme à son projet mortifère. Cette blessure « ne l’aurait pas empêché de commettre cette action immonde », répète-t-il. « Il pouvait aller commettre cet attentat, poursuit-il. Le matériel était dans sa voiture, l’église ne se trouvait qu’à quelques minutes. »

Le procès de Sid-Ahmed Ghlam et des sept autres personnes jugées à ses côtés (deux le sont par défaut) doit se terminer ce jeudi. Les accusés s’exprimeront une dernière fois, demain matin, avant que les magistrats ne se retirent pour délibérer.