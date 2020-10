Le crime est survenu dans une résidence du quartier La Fontaine à Saint-Sébastien-sur-Loire. — F.Brenon/20Minutes

Deux mois après le meurtre de Nadir, un troisième homme a été interpellé. Mercredi, un suspect de 30 ans a été mis en examen et écroué pour « meurtre » et « vol avec violence ayant entraîné la mort en bande organisée », selon une information du journal Presse Océan.

La victime, un lycéen de 18 ans, avait été retrouvée ligotée et bâillonnée, dans un appartement à Saint-Sébastien-sur-Loire près de Nantes fin août.

Dérober de l’argent

Alors que l’enquête progresse, la thèse d’un vol qui a mal tourné se confirme. D’après Presse Océan, ce troisième suspect, interpellé mardi à Paris, aurait pénétré avec d’autres hommes dans l’appartement de Nadir dans le but de dérober de l’argent.

Un quinquagénaire, soupçonné d’être le commanditaire de ce cambriolage, a depuis été mis en examen. Il savait qu’une somme de plus de 3.000 euros en espèces, qui devait être déposée à la banque, se trouvait sur place. Et que la mère et le beau-père de Nadir étaient en vacances, et donc absents du domicile, contrairement au jeune homme.