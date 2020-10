Sid-Ahmed Ghlam comparait depuis lundi à la cour d'assises spéciale de Paris — BENOIT PEYRUCQ / AFP

Sid-Ahmed Ghlam, 29 ans, comparait depuis lundi devant la cour d’assises spéciale pour « assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

Il est accusé d’avoir tué, en avril 2015, une jeune femme de 32 ans et d’avoir projeté de commettre un attentat dans une église de Villejuif (Val-de-Marne). A ses côtés, neuf autres personnes sont jugées pour l’avoir aidé à des degrés divers.

Ce mercredi, il a expliqué à la présidente comment ll s’était radicalisé au cours de l’été 2014.

A la cour d’assises spéciale à Paris,

« A l’époque, j’étais dans l’idéologie. Il y avait une radicalisation. » Dans le box des accusés, Sid-Ahmed Ghlam, 29 ans, parle du jeune homme qu’il était en 2014 comme s’il s’agissait d’une autre personne. Veste marron, tee-shirt blanc avec des rayures bleu, il explique ce mercredi à la présidente Xavière Simeoni, comment cette année-là, au cours de vacances passées en Algérie, il a commencé à « parler de plus en plus » avec des amis du groupe djihadiste Etat islamique. Il s’intéressait surtout à ce « qu’ils faisaient » pour combattre Bachar al-Assad, le dictateur syrien qui « bombardait tous les jours » son peuple et le « gazait ».

A l’époque, regrette celui qui est notamment jugé par la cour d’assises spéciale pour l'assassinat d'Aurélie Châtelain, la communauté internationale « ne réagissait pas ». « Je ne pouvais pas rester indifférent », reprend-il. « Inactif vous voulez dire », corrige la magistrate. « Oui, c’est ça, poursuit Sid-Ahmed Ghlam. J’étais jeune, j’avais de l’énergie, il fallait que je la dépense. J’avais besoin de donner un sens à ma vie. » Il aurait pu rejoindre l’armée syrienne libre, ou Al-Qaïda. Mais c’est en écoutant un certain Aymen rencontré dans son pays d’enfance qu’il a décidé de rejoindre Daesh. « Pourquoi lui accordiez-vous une confiance aveugle ? » demande la présidente. « Pour moi il avait des connaissances, il s’exprimait bien. »

« Pour moi, ce n’était pas eux les terroristes »

A cette époque, l’ancien étudiant en électronique ne va plus en cours. Il passe ses journées dans son studio du 13e arrondissement de Paris à télécharger de la propagande djihadiste. « Je ne faisais rien du tout à part ça, reconnaît-il. Je regardais des vidéos de combats, des vidéos de vie sein de l’Etat islamique. » La présidente liste alors durant de longues minute les nombreux fichiers retrouvés dans un disque dur ou dans son ordinateur lors des perquisitions. Des chants djihadistes, des documents « justifiant la décapitation des mécréants à partir de textes religieux », des discours d'Abou Bakr al-Baghdadi, feu chef de Daesh…

En les consultant, il n’avait pas l’impression que les djihadistes faisaient « du mal ». « Pour moi, ce n’était pas eux les terroristes, mais les autres », assure-t-il. Mais depuis qu’il est placé en détention, il s’est remis à étudier le Coran. « Je voulais comprendre ma religion. L’erreur, c’est que je l’ai apprise à travers n’importe qui. » Sid-Ahmed Ghlam livre alors aux magistrats son analyse sur le djihad, mûrie derrière les murs de la prison de Strasbourg :

-Ça a existé à l’époque du prophète. C’était autorisé au départ. Mais un jour, j’ai compris que cela avait été abrogé et cela a été un tournant.

-C’est-à-dire ?

-Le djihad a existé. Mais dans le Coran, certains versets ont été depuis remplacés, d’autres non. L’alcool par exemple. Au départ, ce n’était pas interdit à l’époque du prophète. Et puis petit à petit, cela a été abrogé par d’autres versets. Il ne fallait pas faire la prière en étant ivre.

« Fanatisé » avant ?

A l’écouter, il ne se serait déroulé que quelques mois entre le début de sa radicalisation et le jour où il a envisagé de commettre un attentat dans une église de Villejuif (Val-de-Marne). Une version à laquelle ne croient pas les avocats des parties civiles. L’une d’entre eux lui fait remarquer que, selon un de ses amis d’enfance, il était déjà « fanatisé » et « enthousiasmé par la doctrine djihadiste » lorsqu’il est parti en Algérie. Mais Sid-Ahmed Ghlam estime qu’il faut prendre avec précaution le témoignage de cet homme, arrêté après avoir rejoint un réseau qui recrutait des combattants djihadistes. « Il y a la torture en Algérie. Il a pu dire tout et n’importe quoi. »

Le procès de Sid-Ahmed Ghlam et des sept autres personnes jugées à ses côtés (deux le sont par défaut) doit durer jusqu’au 6 novembre.