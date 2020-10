PROXENETISME Deux jeunes hommes ont été condamnés à deux ans et à un an de prison à Toulouse pour avoir notamment prostitué leurs compagnes enceintes

Les deux prostituées enceintes exerçaient à Toulouse. Illustration. — Raphaël Lucas / Sipa

L’avocat de la défense a bien tenté d’avancer, en vain, que dans les écoutes de la police, il n’était pas question d’argent… Deux hommes de 27 et 25 ans ont été respectivement condamnés mercredi par le tribunal correctionnel de Toulouse à deux ans de prison, dont un an avec sursis, et à un an de détention, dont six mois avec sursis, dans une affaire de proxénétisme.

La Dépêche du Midi rapporte que ces ressortissants roumains prostituaient plusieurs femmes, dont leurs compagnes enceintes. Le duo a été interpellé dimanche, après près de deux mois d’une enquête menée par les policiers du service régional de la police judiciaire (SRPJ). La condamnation inclut également une interdiction de revenir à Toulouse pendant deux ans.