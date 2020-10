A.M.

FUITES Une enquête de l’IGPN a été ouverte et la PJ dessaisie après plusieurs ratés autour de l’enquête sur la tentative d’assassinat de Guy Orsoni en septembre 2018

Un policier de la PJ. Illustration. — AFP PHOTO / DENIS CHARLET

Une affaire qui fait des remous jusqu’à Paris. L’enquête sur la tentative d’assassinat de Guy Orsoni, en septembre 2018 à Ajaccio (Corse), embarrasse police et justice après plusieurs ratés.

En premier lieu, un coup de filet en partie raté le 28 septembre alors qu’une vague d’arrestations est menée par la PJ d’Ajaccio et le Raid. Sauf qu’à leur arrivée, trois cibles ont pu s’échapper. La juge d’instruction soupçonne immédiatement des fuites et dessaisie la PJ au profit de la gendarmerie, et une enquête de l’IGPN est ouverte comme l’a révélé France 3.

Accord secret

Mais ce n’est pas tout. Le lendemain, Jospeh Menconi, proche du banditisme corse, est interpellé. Au cours de sa garde à vue, il parvient à passer un coup de téléphone à sa femme lui demandant de « faire le ménage ». Un appel passé grâce au téléphone d’un policier en échange d’informations sur les premières fuites, qu’il ne donnera jamais.

Sauf que, comme l’explique L'Obs, Joseph Menconi est sous surveillance téléphonique par la PJ de Versailles dans un autre dossier. Cette dernière prévient immédiatement la juge Anaïs Trubuilt qui décide de dessaisir la PJ. Alors qu’il avait été relâché faute de preuve à l’issue de sa première garde à vue, Joseph Menconi est finalement interpellé par la gendarmerie. Il a été mis en examen et écroué en fin de semaine dernière.