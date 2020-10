Illustration de la justice. — LOIC VENANCE / AFP

Un djihadiste français, Othman G., expulsé de Turquie lundi, a été mis en examen ce vendredi pour « assassinat » lors de son séjour dans la zone irako-syrienne et placé en détention provisoire, a appris l’AFP auprès du Parquet national antiterroriste (Pnat).

Othman G., âgé de 26 ans, a été mis en examen pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle », faits commis lors de son séjour dans les zones tenues par les djihadistes qu’il a rejointes dès 2012, selon le Pnat. Il a été placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention à l’issue de sa garde à vue entamée lundi, a précisé le parquet antiterroriste.

Soupçonné d’assassinats en Irak

« Il est susceptible d’être impliqué dans d’autres assassinats qui font déjà l’objet d’une autre instruction », a par ailleurs indiqué le Pnat. « On lui reproche des assassinats commis dans la zone irako-syrienne sur la base de photographies d’exactions qui ont été retrouvées sur lesquelles il apparaît », a-t-il précisé. Il s’agit en tout de trois assassinats commis lors de son séjour, mais dont la date n’a pu être déterminée par les enquêteurs.

L’homme, qui a grandi à Montpellier, était visé depuis 2016 par un mandat d’arrêt. Capturé en juillet dernier par les forces de sécurité turques près de la frontière avec la Syrie, il a été expulsé dans le cadre du « protocole Cazeneuve ». Cet accord de coopération policière, du nom de l’ex-ministre de l’Intérieur français Bernard Cazeneuve, signé en 2014 par Paris et Ankara, permet d’intercepter à leur retour les djihadistes français aux mains des autorités turques.

Déjà condamné à quinze ans de prison

En avril 2017, une cour d’assises des mineurs l'avait condamné en son absence à quinze ans de réclusion criminelle pour avoir rejoint les rangs de Daesh en Syrie, participé à des entraînements et des combats sur place et exhorté les musulmans de France à commettre des actions violentes.

Dans une vidéo de 7 minutes, diffusée en novembre 2014 par la branche médiatique de Daesh, Othman G. avait appelé à tuer les « mécréants » après avoir brûlé son passeport français. Deux autres compatriotes, surnommés Abou Ousama al Faransi («père d’Osama, le Français »), Abou Maryam al Faransi, étaient à ses côtés.

Quatre autres membres de sa famille – ses parents et deux de ses frères, aussi partis en Syrie – avaient également été condamnés lors de ce procès à des peines de dix et quinze ans de prison. On ignore s’ils sont toujours vivants.