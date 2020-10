Guy Orsoni a échappé à une tentative d'assassinat en septembre 2018 à Ajaccio. — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Un camouflet pour la PJ Corse. L’enquête sur la tentative d'assassinat de Guy Orsoni a été retirée à la police judiciaire de Corse après des soupçons de fuites a-t-on appris mercredi de sources concordantes. La section de recherche de la gendarmerie de l’île de Beauté a récupéré ce dossier, ont indiqué plusieurs sources à l’AFP, confirmant une information de L’Obs.

Lundi 18 septembre, une vaste opération d’arrestations et de perquisitions avait eu lieu à Ajaccio, menée par la police judiciaire épaulée du Raid, le corps d’élite de la police nationale, sur commission rogatoire d’un juge de la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille (Jirs).

Le chef présumé mis en examen

Si le chef présumé de la bande du « Petit Bar », Jacques Santoni, âgé de 42 ans et tétraplégique, a été arrêté à son domicile et mis en examen dans cette affaire avec trois autres personnes, trois de ses lieutenants n’étaient pas à leur domicile au moment du coup du filet et sont toujours recherchés ce mercredi.

« La juge d’instruction a décidé de dessaisir la police judiciaire », a indiqué une source proche du dossier, rappelant que ce n’était pas la première fois que des « fuites » étaient suspectées dans des enquêtes sur le grand banditisme menées par la police judiciaire insulaire.