Le fronton d'un palais de justice. (illustration) — SICCOLI PATRICK/SIPA

Des peines de prison ferme ont été infligées vendredi soir à cinq trafiquants de drogue nancéiens et des mandats d'arrêt ont été lancés contre les deux principaux condamnés... qui avaient quitté le tribunal avant le délibéré, a annoncé samedi le procureur de la République François Pérain. Ces deux là, le chef du réseau et son lieutenant, ont été condamnés à cinq ans de prison dont une année avec sursis probatoire pendant deux ans.

Deux complices ont été condamnés à quatre ans de prison, dont un avec sursis, alors que le locataire de l'appartement où ils conservaient la drogue et s'opérait une partie du trafic s'est vu lui infliger un an de prison. Ce dernier, il est vrai, a aussi été considéré comme victime de ses amis trafiquants, lesquels avaient un moment usé de violences pour le contraindre à continuer à prêter son appartement et poursuivre son rôle de «nourrice».

Tous les prévenus, au casier judiciaire chargé, étaient en état de récidive légale pour les stupéfiants et ont écopé d'amendes allant de 10.000 à 400 euros. Ce trafic avait été mis au jour en mai 2018 après des violences, au cours desquelles un consommateur avait été blessé par accident par arme à feu, a expliqué le magistrat. Selon le parquet, ce trafic démantelé était en fait très «classique mais en tous points efficace et rémunérateur».